Feira Literária de Bonito pode entrar no calendário oficial de MS

Wagner Guimarães/Alems

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) deve votar nesta terça-feira (5), durante a primeira sessão ordinária da semana, a redação final do Projeto de Lei 31/2025, que propõe a inclusão da Feira Literária de Bonito (FLIB) no Calendário Oficial de Eventos do Estado. A proposta é de autoria do deputado Zeca do PT (PT).



Realizada anualmente desde 2015, a FLIB é um evento gratuito voltado à formação de leitores, com foco no contato direto com autores e na ampliação do acesso ao livro, especialmente entre estudantes da rede pública de Bonito e região. A inserção da feira no calendário estadual busca consolidar sua relevância no circuito cultural do Mato Grosso do Sul.



Além desse projeto, os parlamentares devem analisar outras três matérias. Em segunda discussão, será apreciado o Projeto de Lei 206/2024, do deputado Roberto Hashioka (União), que obriga empresas a disponibilizarem ao consumidor a opção de cancelamento de serviços ou produtos por meio virtual. A proposta abrange concessionárias de serviços públicos, operadoras de telefonia e internet, planos de saúde, instituições financeiras e demais empresas que utilizem plataformas digitais.



Também serão votados os Projetos de Resolução 2/2025 e 8/2025, que tratam da concessão da Comenda do Mérito Legislativo e do Título Honorífico de Cidadão Sul-Mato-Grossense, de autoria dos deputados Junior Mochi (MDB) e Zé Teixeira (PSDB), respectivamente.



As sessões plenárias da ALEMS podem ser acompanhadas presencialmente ou por meio da transmissão ao vivo pelos canais oficiais: TV ALEMS (canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV), Rádio ALEMS FM 105.5, além do Facebook, YouTube e site da Casa de Leis.