Feirante capota veículo em rotatória de acesso à Gruta Lago Azul

Carro ficou destruído / Divulgação, Redes Sociais

Uma motorista de um veículo HB20 ficou ferida após capotar o veículo na rotatória que dá acesso à Gruta do Lago Azul, em Bonito. O acidente ocorreu na manhã de sábado (20).

Segundo o site da região, B1 Notícias, a vítima é uma agricultora e feirante da região e, no momento do acidente, se deslocava para a cidade para trabalhar na feira local.

Populares informaram que pesar dos estragos no veículo, ela passa bem e recebeu atendimento no hospital de Bonito.

O trecho da via onde ocorreu o acidente está passando por obras e conta com sinalização de alerta aos motoristas, conforme noticiou o portal.

