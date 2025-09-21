Acessibilidade

21 de Setembro de 2025 • 10:49

Buscar

Últimas notícias
X
Bonito

Feirante capota veículo em rotatória de acesso à Gruta Lago Azul

Ela foi encaminhada ao hospital municipal com ferimentos leves

Redação

Publicado em 21/09/2025 às 09:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Carro ficou destruído / Divulgação, Redes Sociais

Uma motorista de um veículo HB20 ficou ferida após capotar o veículo na rotatória que dá acesso à Gruta do Lago Azul, em Bonito. O acidente ocorreu na manhã de sábado (20).

Segundo o site da região, B1 Notícias, a vítima é uma agricultora e feirante da região e, no momento do acidente, se deslocava para a cidade para trabalhar na feira local.

Populares informaram que pesar dos estragos no veículo, ela passa bem e recebeu atendimento no hospital de Bonito.

O trecho da via onde ocorreu o acidente está passando por obras e conta com sinalização de alerta aos motoristas, conforme noticiou o portal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Prefeitura de Bonito anuncia adequações nas rotas de coleta de resíduos

Geral

Prefeitura faz apelo para preservação da Rota Boiadeira em Bonito

Educação

DEMTRAT leva educação para o trânsito à Flib com oficinas e atividades interativas

Bonito abre a 9ª Feira Literária com prêmios a jovens escritores e praça tomada por livros

Atrativos turísticos de Bonito recebem certificação de segurança do Corpo de Bombeiros

Flib 2025 começa hoje em Bonito com programação cultural gratuita

Flib

Bonito abre a 9ª Feira Literária com prêmios a jovens escritores e praça tomada por livros

Publicidade

Turismo

Atrativos turísticos de Bonito recebem certificação de segurança do Corpo de Bombeiros

ÚLTIMAS

Esporte

Caio Bonfim é campeão mundial dos 20 km da marcha atlética em Tóquio

Com ouro, brasileiro se torna maior medalhista verde e amarelo com 4

Incêndio

Foco de incêndio em terreno baldio preocupa moradores na Serraria

A área é densamente povoada, aumentando os riscos à segurança da comunidade local

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo