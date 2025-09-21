Feirante capota veículo em rotatória de acesso à Gruta Lago Azul

Ela foi encaminhada ao hospital municipal com ferimentos leves
Carro ficou destruído / Divulgação, Redes Sociais
Uma motorista de um veículo HB20 ficou ferida após capotar o veículo na rotatória que dá acesso à Gruta do Lago Azul, em Bonito. O acidente ocorreu na manhã de sábado (20).
Segundo o site da região, B1 Notícias, a vítima é uma agricultora e feirante da região e, no momento do acidente, se deslocava para a cidade para trabalhar na feira local.
Populares informaram que pesar dos estragos no veículo, ela passa bem e recebeu atendimento no hospital de Bonito.
O trecho da via onde ocorreu o acidente está passando por obras e conta com sinalização de alerta aos motoristas, conforme noticiou o portal.
