Feriado do Padroeiro no dia 29 viabiliza ponto facultativo na sexta em Bonito

Feriado movimentará Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito terá ponto facultativo nas repartições na sexta-feira, dia 30, em razão do Feriado de São Pedro Apóstolo, Padroeiro do Município, celebrado nesta quinta-feira, 29 de junho.

Os servidores da Vigilância Sanitária, Fiscais de Tributo e Postura Municipal e os demais que exercem a função fiscalizatória atuarão em regime de plantão. A medida não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais de saúde e limpeza pública ou que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

Festa do Padroeiro

As comemorações em honra a São Pedro Apóstolo, padroeiro de Bonito datam como um dos mais antigos movimentos culturais e religiosos dessa região, tendo início antes mesmo do reconhecimento como município, em 1948. Conforme registros históricos do Padre Paulo Nunes de Araújo, que foi pároco da cidade até 2014, a primeira festa data-se de 29 de junho de 1928, quando foi inaugurada a primeira capela do então Distrito de Paz de Bonito.

Devido a pandemia, a festa ficou dois anos sem ser realizada e por isso em 2023 celebraremos a 93ª edição do evento. A tradicional Calvagada será realizada nesta quinta-feira, dia 29, com saída do Clube do Laço Nabileque, ás 7 horas. Também no mesmo dia, inicia-se a Quermesse, realizada pela Paróquia São Pedro Apóstolo, com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito. A festa popular será dos dias 29 a 2 de julho, na Praça da Liberdade, a partir das 19 horas.