Festival Bonito Cinesur começa nesta sexta-feira

Divulgação

De 19 a 27 de julho, o principal destino e ecoturismo do país recebe o Festival Bonito Cinesur - Festival de Cinema Sul-Americano pelo segundo ano consecutivo. O festival é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura, Governo do Estado do MS, FundturMS e emenda parlamentar do deputado Vander Loubet.



Para o diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, poder apoiar o Bonito Cinesur é algo muito importante para o turismo de Mato Grosso do Sul.



“Sabemos que o cinema é uma das formas de expressão mais valiosas e que está também atrelado à atividade turística, já que muitos destinos tiveram destaque por conta de filmes e outras obras de audiovisual. O próprio turismo no Pantanal ganhou notoriedade depois da primeira versão da novela de mesmo nome. Turismo e cinema tem uma relação muito direta, então poder apoiar esse festival vai muito além do cinema, já que ele é um gerador de fluxo turístico também e, nesse caso, internacional, pois virão para o MS artistas, diretores e produtores de vários países da América do Sul”, ressalta.



Wendling destaca também os debates que acontecerão durante o festival. “Vou fazer parte de uma mesa sobre as Film Commissions, que são organizações com trabalho de captação de produções audiovisuais e que levam a imagem de destinos por meio do cinema. Estamos muito felizes de trazer novamente um evento dessa importância para Bonito e que, com certeza, vai se consolidar como um dos principais festivais de cinema do país”, finaliza.



A mesa “Film Commission - Experiências Relevantes e Consolidadas”, acontece na manhã do dia 21, na Câmara Municipal de Bonito.



Programação



O Festival Bonito Cinesur conta com 42 filmes de várias partes da América do Sul, sessões especiais com homenagens, participações de artistas e cinema no centro da cidade.



A sessão de abertura será realizada no dia 19 de julho, às 20h, no Centro de Convenções de Bonito, Auditório Kadiwéu.



O filme que abre o Festival será "Selva Trágica" (1963), dirigido por Roberto Farias. O ator Reginaldo Faria, que integra o elenco, será homenageado. Os atores Lucélia Santos e Johnny Massaro apresentarão a cerimônia de abertura do Festival, enquanto Renata Boldrini, jornalista, apresentadora e colunista de cinema, apresentará a Mostra Competitiva de curtas e longas metragens.



Nos dias seguintes, a programação inclui diversas mostras competitivas de filmes sul-mato-grossenses, ambientais e sul-americanos, além de sessões infanto-juvenis e pré-estreias no Cine Bonito, no Centro Múltiplo Uso (CMU), espaço inédito no centro da cidade que vai permitir que bonitenses e turistas possam ver filmes com toda a família, de forma gratuita. Oficinas e debates sobre cinema, com a participação de cineastas e especialistas, vão proporcionar trocas de experiências sobre a produção cinematográfica na América do Sul.



Encerrando o Festival, dia 27, às 16h30, no Centro de Convenções de Bonito, será exibido o filme de encerramento: "Terceiro Milênio" (1981), dirigido pelo reconhecido cineasta Jorge Bodanzky. Às 20h, após a exibição do filme, acontece a entrega dos prêmios Troféu Pantanal para os vencedores das mostras competitivas, com a distribuição dos prêmios feita pela atriz Dira Paes, que encantou o público em 2023 na primeira edição do Festival e fez questão de marcar presença pela segunda vez em Bonito.



No elenco de atrizes, atores e diretores que participarão do Bonito Cinesur 2024 estão Lucélia Santos, Johnny Massaro, Carol Castro, Reginaldo Faria, Dira Paes e o premiado diretor Jorge Bodanski. A direção geral do Festival Bonito Cinesur - Festival de Cinema Sul-Americano é de Nilson Rodrigues.