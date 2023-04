Festival da Cerveja atraiu cerca de 7 mil pessoas em Bonito

Almit Sater encantou o público / Prefeitura/ assessoria

A primeira edição do Festival da Cerveja de Bonito, realizada neste final de semana, movimentou a Capital do Ecoturismo, levando cerca de 7 mil pessoas à Praça da Liberdade durante os dois dias, segundo estimativa da Guarda Municipal, responsável pela segurança do evento.

Com participação de cervejarias artesanais de todo MS, praça de alimentação e shows musicais, o Festival aqueceu a economia do município, recebendo avaliação positiva dos comerciantes.

“Esses eventos ajudam bastante e com certeza aquecem a economia, ainda mais na data que foi, porque março foi um mês bem-parado, então um evento assim, em um mês de baixa temperada, ajuda muito”, destaca Fernando Holgado, proprietário do Mercado Ariane, em frente a Praça.

“O evento foi extremamente positivo para o nosso comércio, tivemos um aquecimento de mais de 50% nas vendas nos dois dias de festival. Inclusive, acredito que se tivermos mais eventos como esse na baixa temporada, especialmente, teremos um aquecimento considerável na economia local”, afirma Camila Bartholetti Pereira Mendes, proprietária do La Bonita.

O prefeito Josmail Rodrigues agradeceu o público e todos os envolvidos na organização do evento, garantindo a continuidade do Festival em 2024. “Nos surpreendemos com o resultado do Festival, que teve uma programação diversificada, promovendo interação entre os artistas locais e estaduais, agradou o público e aqueceu a economia durante a baixa temporada. Muitos comerciantes nos mandaram mensagem ou nos procuraram para parabenizar e pedir que o evento entre para o calendário da cidade e da nossa parte, com certeza entrará”, afirma.

Na primeira noite a banda bonitense Mataguew e o artista Douglas Dakombi animaram o público e no sábado foi a vez dos meninos da Máquinas do Seu Antônio, também de Bonito, abrir a programação musical, seguidos de Bando do Velho Jack e Almir Sater. Participaram da primeira edição do Festival da Cerveja as cervejarias Bonito Beer, Canalhas, Cantina MS, Morena Bier e Prosa, ofertando cerca de 18 estilos de cerveja artesanal, além da MS Carnes e Zé Figueira BBQ, garantindo a Praça de Alimentação.

O Festival foi promovido pela Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento de Cultura e da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, com apoio do Governo do Estado, da Fundação de Cultura de MS e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).