Festival da Guavira reúne chefes renomados em Bonito

Festival é um sucesso / Divulgação

A 19ª edição do Festival da Guavira de Bonito ainda continua sendo um dos assuntos mais comentados, principalmente no setor da culinária bonitense, visto o grande sucesso da primeira Cozinha Show do evento, que reuniu os chefes mais renomados do município e também abriu espaço para novos talentos se destacarem. Além disso, a participação da comunidade, seja nas oficinas, shows, barracas ou mesmo no concurso da Maior Guavira, também foi um destaque do evento, que aconteceu entre os dias 16 a 18 de novembro.

No concurso, que elegeu a Maior Guavira de Bonito, foram mais de 20 participantes e as frutinhas premiadas pesaram entre 29g e 31g. “Foi muito bacana ver a comunidade envolvida, animada, tanto no concurso, quanto na torcida. Além das pessoas que já estão acostumadas a participar, nesta edição tivemos a presença de crianças e idosos também, que juntaram a família, foram as guavirais em busca da maior fruta e abrilhantaram o evento. O objetivo do Festival é justamente este, unir a comunidade em torno dessa tradição de catar a guavira e claro, incentivar a preservação da espécie, considerada a fruta símbolo do Cerrado”, destacou a secretária de Turismo, Juliane Salvadori.

Outro sucesso de público foi a Cozinha Show, que ultrapassou o limite de público previsto para as oficinas todos os dias, principalmente quando o assunto era a degustação das delícias produzidas na frente dos participantes. “Nós abrimos 50 vagas por dia, para que os chefes pudessem ter uma interação legal com os participantes, explicando a composição dos pratos, o passo a passo da produção, ouvindo as dúvidas e dando dicas e também tinha a questão da degustação, mas não teve um só dia em que o público não ultrapassou o estimado e nisso, agradeço imensamente a compreensão e colaboração dos nossos chefes, que não deixaram de atender a população, tanto nos questionamentos, quanto na degustação”, detalha o diretor de Cultura, Lelo Marchi.

No primeiro dia as chefes Jack e Judite abriram a Cozinha com a receita de um Frango agridoce com especiaria de Guavira e arroz cremoso com legumes, que deixou o público com água na boca. Já na sexta-feira foi a vez do curador da Cozinha Show, chefe Sylvio, acompanhado da chefe Eloir, ensinarem ao público os segredinhos para a fazer um arroz caldoso de rabada, com palmito confit com baru e azeite de guavira, que atraiu inclusive, o público que passeava pela Praça da Liberdade, para a degustação, formando fila na hora de servir.

As chefes Juanita e Regiane fecharam a primeira edição da Cozinha Show com um dos pratos mais famosos de Bonito. O Pintado a Urucum virou Pintado a Guavirum, que foi servido acompanhado de uma farofa com casca de guavira, que foram completamente aprovados pelos participantes.

Não temos palavras para descrever o que foi esse evento para nós chefes. Há anos tentamos incluir a culinária no Festival da Guavira e não esperávamos que seria tão incrível já de cara. Foi uma experiência única para cada um que se apresentou, mostrando para a comunidade e para os visitantes o talento da culinária bonitense, já que fizemos questão que as oficinas fossem apresentadas por chefes locais. Em nome da Abrasel e de todos os envolvidos, agradecemos a atenção do prefeito, secretária, todos que fizeram com que esse evento acontecesse. E claro, gratidão especial aos chefes, que fizeram questão de participar e ajudar a compor essa história, que tá só começando, e será, a cada ano, mais incrível”, finalizou Sylvio Trujillo, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Bonito (Abrasel) e curador da Cozinha Show no Festival da Guavira.