Festival da Paróquia São Pedro Apóstolo acontece neste sábado

Festival acontece na Paróquia de Bonito / Divulgação

Festival de Prêmios da Paróquia São Pedro Apóstolo acontece hoje (28), no Ginásio de Esportes de Bonito, a partir das 19 horas.

O objetivo do evento é arrecadar recursos para a obra da Igreja Matriz, que está em fase final de construção.

Serão sorteados R$ 50 mil, divididos em 05 prêmios: 1º prêmio R$ 5.000,00 / 2º prêmio R$ 5.000,00 / 3º prêmio R$ 5.000,00 / 4º prêmio R$ 10.000,00 / 5º prêmio R$ 25.000,00.

Conforme o Bonito Mais, as cartelas são todas cadastras em uma plataforma virtual e vão concorrer online, ou seja, não é necessário estar no local para concorrer aos prêmios. Os sorteios serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Paróquia (Facebook e YouTube).

As cartelas estão sendo vendidas por R$ 50,00 e podem ser adquiridas na Secretaria Paroquial (ao lado da Capela Sagrada Família), Lotérica Bonito, Auto Posto da Praça ou pelo telefone (67) 3255-1150. No dia do Festival poderá adquirir no ginásio de esportes, até às 18h50.