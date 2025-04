Festival da Pesca reúne 30 crianças no distrito Águas de Miranda

Divulgação

O 3º Festival da Pesca que ocorreu neste fim de semana no distrito Águas de Miranda, em Bonito. O evento teve a participação de 30 crianças no domingo (6).

A equipe de serviço do 2º GPMA Águas do Miranda, realizou patrulhamento fluvial no período das 07h as 17h do no sábado (5), no trecho da ponte sobre Rio Miranda que dá acesso ao Distrito Águas do Miranda, até o pesqueiro do Davi.

Foram abordadas 70 embarcações e 140 pessoas, durante o percurso e sendo retirados 66 anzóis de galho sem identificação do proprietário.

Já no domingo, das 09h as 11:30h na margem esquerda do Rio Miranda aconteceu a pescaria das crianças, que também fazia parte do 3º Festival de Pesca que contou com 30 crianças participantes, todas acompanhadas de seus pais ou responsáveis.

Durante toda a programação ocorreu dentro da normalidade, sem alteração.