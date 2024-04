Festival de Cerveja atraiu 8 mil pessoas em Bonito

A segunda edição do Festival de Cerveja de Bonito movimentou a cidade durante o final de semana (5 e 6 de abril), atraindo um público estimado de 8 mil pessoas durante os dois dias. O evento contou com dez cervejarias do Estado e três estandes de alimentação. A programação incluiu shows musicais, com artistas locais e nacionais e curso sobre os “Tipos e Características Sensoriais da Cerveja”.

Segundo a Guarda Municipal, na sexta-feira (5), cerca de 3 mil pessoas passaram pela Praça da Liberdade para assistirem aos shows de Marcia Cordeiro e Arnaldo Antunes. Já no sábado (6) o público estimado foi de 5 mil pessoas, que puderam conferir uma noite de muito rock com Bêbados Habilidosos, Máquinas do Seu Antônio e Raimundos.

Balanço da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito (Sectur) contabiliza 2938 voucher vendidos durante o final de semana, injetando R$ 1,246 milhão na economia do município (valor referente apenas ao balanço dos atrativos turísticos). No ano passado os atrativos receberam 1697 pessoas, movimentando R$ 682 mil durante o festival.

Já o curso Tipos e Características Sensoriais da Cerveja, foi realizado entre os dias 01 a 05 de abril e contou com18 participantes. Ele foi ofertado pela Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com o SENAC e ministrado por Fernanda Duarte de Figueiredo Veiga, especialista na área e tinha como público-alvo profissionais do segmento de alimentação fora do lar, bares, restaurantes e lanchonetes.

Entre os temas abordados estavam os tipos e características sensoriais da Cerveja, história da cerveja: aspectos sociais, culturais e curiosidades, características de rótulos e contra- contrarrótulos, serviço de cerveja: armazenamento, temperatura de serviço, tipos e formatos de taças e copos.

A coordenadora do Programa de Qualificação para o Turismo, Naiara Vieira dos Santos reafirma que todos os cursos são de suma importância para o crescimento de todos, e que essas capacitações vem para somar e contribuir diretamente e indiretamente aos que atendem na área, a coordenadora salienta ainda a importância do Programa de qualificação do Turismo tem o poder de transformar a vidas das pessoas. “É gratificante ver a participação da comunidade e trade, tendo um crescimento profissional, e certamente terão mais oportunidades no mercado de trabalho”.

A instrutora agradeceu a oportunidade de estar novamente em Bonito, em parceria com a Prefeitura Municipal, ministrando o curso de Cervejas: tipos e características sensoriais. “Nós do Senac, que somos uma instituição de referência nacional na capacitação para o mercado de trabalho, temos muito orgulho de ter essa parceria que só enriquece ainda mais o comercio local através da educação e capacitações. Bonito que é uma cidade referência no Turismo e está de parabéns por proporcionar conhecimento gratuito para a população, fortalecendo e trazendo melhorias para a cidade”.

O diretor de Cultura de Bonito, Lelo Marchi, agradeceu a participação de todas as cervejarias, expositores gastronômicos e artistas que participaram do evento. “A segunda edição do Festival de Cerveja de Bonito reforça que o evento veio para ficar, porque além de uma participação mais significativa de expositores, também tivemos um público maior durante os dois dias, e também mais segmentado -pessoas que vieram exclusivamente para o festival. A programação musical também foi um atrativo a parte, com shows locais e nacionais de renome, atribuindo mais peso ao evento. Agradeço imensamente a todos que ajudaram na construção desse evento”, detalha.