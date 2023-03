Festival de Cerveja terá palestra e curso sobre cultura e produção com vagas limitadas

A programação do Festival da Cerveja ainda inclui shows musicais com grandes nomes da música sul-mato-grossense / Divulgação

A primeira edição do Festival de Cerveja de Bonito, que acontece nesta sexta-feira (31 de março) e sábado (1º de abril) terá na programação uma palestra sobre a Cultura da Cerveja, com degustação, ministrada por Sergio Espíndola e o curso de Produção da Cerveja, realizado pela Acerva-MS. Ambos são gratuitos, mas possuem vagas limitadas. As inscrições podem ser realizadas nos links:

• https://forms.gle/EFHfkaZwadwDknvS8 (Fabricação de cerveja – 60 vagas)

• https://forms.gle/Vr3S4ryoW4PZPCf97 (Cultura da Cerveja – Degustação – 40 vagas)

A programação do Festival da Cerveja ainda inclui shows musicais com grandes nomes da música sul-mato-grossense, como Almir Sater e Bando do Velho Jack, o douradense Douglas da Kombi e as bandas bonitenses Máquinas do Seu Antônio e Mataguew e visita guiada a Fábrica da Bonito Beer Cervejaria, com grupos saindo de hora em hora, iniciando ás 10h e encerrando a última visita ás 15h no sábado. As inscrições serão realizadas na hora, na Praça da Liberdade. Todo o evento é gratuito, porém a degustação e venda de bebidas alcóolicas é proibida para menores de 18 anos.