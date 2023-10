Festival de cinema Bonito CineSur começa na próxima semana

Divulgação

O Festival de Cinema sul-americano de Bonito, “Bonito CineSur”, começa no dia 4 de novembro com uma cerimônia de abertura e exibição do filme ‘Alma do Brasil ’, acompanhado pela Orquestra Prelúdio sob regência do maestro Eduardo Martinelli, seguidos de apresentações da Orquestra Jovem Sesc MS e o cantor Marcelo Loureiro.

O CineSur é o primeiro do Brasil a reunir produções de toda a América do Sul e já tem mais de 300 produções inscritas.

A programação inclui ainda oficinas de roteiro e de projetos de coprodução internacional, debates, palestras e encontros com representações diplomáticas e organismos de fomento à indústria cinematográfica, bem como mostras competitivas do cinema sul-americano de filmes inéditos, de longas-metragens e curtas-metragens realizados entre os anos 2022 e de 2023. Também haverá mostras paralelas do cinema sul-americano de animação infanto-juvenil e de cinema de temática ambiental, além de mostra competitiva exclusiva do cinema sul-mato-grossense.

Confira a programação completa aqui

Abertura: Alma do Brasil

Ficção – Brasil – 1932

Duração: 52 minutos

Direção: Líbero Luxardo

Produção: FAM Filmes, Líbero Luxardo, Alexandre Wulfes

Sinopse: A paisagem do sudoeste de Mato Grosso (região do atual Mato Grosso do Sul) é palco para a reconstituição do episódio conhecido como Retirada de Laguna. São lagos, quedas d’água, espécies de animais e a vegetação típica do Pantanal que contrastam com exercícios realizados na cidade por militares. Durante essa visita, abre-se espaço para a reconstrução dos fatos ocorridos em 1868, quando Guia Lopes indicava os caminhos para os retirantes, levando-os para Nioaque, rumo ao incerto: a guerra.

19h – Auditório Kadiwéu – Centro de Convencoes de Bonito

21h – Show Música Latina in Concert com Orquestra Jovem Sesc MS

Show Cordas Latinas com Marcelo Loureiro