Festival de Inverno de Bonito 2025 anuncia atrações musicais

A cidade de Bonito, referência no ecoturismo brasileiro, vai receber entre os dias 20 e 24 de agosto de 2025 mais uma edição do Festival de Inverno de Bonito, evento que movimenta o cenário cultural de Mato Grosso do Sul e atrai visitantes de várias regiões do país.

Este ano, o festival trará ao palco artistas consagrados da música brasileira, como Elba Ramalho, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme e Santiago, em uma programação que promete agradar públicos de todas as idades. Os shows serão realizados ao longo de cinco dias e acompanham uma agenda paralela de atividades culturais.

20 de agosto: Elba Ramalho e Maestro Spok

21 de agosto: Titãs

22 de agosto: Samuel Rosa

23 de agosto: Jorge Aragão

24 de agosto: Guilherme e Santiago

Além das apresentações musicais, o Festival conta com uma variedade de ações culturais, incluindo espetáculos de teatro, mostras de dança, oficinas artísticas e outras atividades voltadas aos moradores e turistas que visitam a cidade durante o período.

O evento é promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESC), em parceria com a Fundação de Cultura de MS e a Prefeitura Municipal de Bonito.

O Festival de Inverno de Bonito é reconhecido por fortalecer o turismo, valorizar a produção cultural sul-mato-grossense e oferecer ao público uma experiência completa que une arte, lazer e contato com a natureza. Em 2025, o evento mais uma vez reforça o papel de Bonito como um dos principais polos culturais e turísticos da região.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito