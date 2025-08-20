Assessoria de Comunicação

Logo após a abertura oficial, o Palco Lua, montado em frente à rádio Bonito FM, recebe Elba Ramalho e Maestro Spok como primeiras atrações da programação musical.

O Festival de Inverno de Bonito 2025 começa nesta quarta-feira (20), com cerimônia de abertura às 19h na Praça da Liberdade. O evento contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e segue até domingo (24), com shows, oficinas, exposições e atividades culturais em diferentes pontos da cidade.

Programação musical

Quinta (21/08): Titãs

Sexta (22/08): Samuel Rosa, com transmissão ao vivo pela TV Morena, a partir das 22h15

Sábado (23/08): Jorge Aragão

Domingo (24/08): Guilherme & Santiago encerram o festival

Além dos grandes shows, o público poderá prestigiar oficinas, apresentações de dança e teatro, feiras de artesanato e exposições, reforçando o caráter cultural e plural do evento.

Realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), Fundação de Cultura de MS e Prefeitura de Bonito, o festival é um dos mais importantes do calendário cultural do Estado.

