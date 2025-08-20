Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 16:08

Buscar

Últimas notícias
X
Eventos

Festival de Inverno de Bonito 2025 começa nesta quarta-feira

Evento terá Elba Ramalho na abertura e programação com Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme & Santiago

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 14:43

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

O Festival de Inverno de Bonito 2025 começa nesta quarta-feira (20), com cerimônia de abertura às 19h na Praça da Liberdade. O evento contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e segue até domingo (24), com shows, oficinas, exposições e atividades culturais em diferentes pontos da cidade.

Logo após a abertura oficial, o Palco Lua, montado em frente à rádio Bonito FM, recebe Elba Ramalho e Maestro Spok como primeiras atrações da programação musical.

Leia Também

• Bodoquena realiza o 1º Festival da Mandioca na Feira do Produtor

• Festival de Inverno de Bonito 2025 terá integração para crianças

• Catedral Erudita leva música de concerto ao Festival de Inverno de Bonito 2025

Programação musical

Quinta (21/08): Titãs

Sexta (22/08): Samuel Rosa, com transmissão ao vivo pela TV Morena, a partir das 22h15

Sábado (23/08): Jorge Aragão

Domingo (24/08): Guilherme & Santiago encerram o festival

Além dos grandes shows, o público poderá prestigiar oficinas, apresentações de dança e teatro, feiras de artesanato e exposições, reforçando o caráter cultural e plural do evento.

Realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), Fundação de Cultura de MS e Prefeitura de Bonito, o festival é um dos mais importantes do calendário cultural do Estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Bonito recebe novo ônibus escolar para reforçar transporte de alunos

Estrada

Rodovia do Turismo é foco de debate sobre fauna em Bonito

Geral

Bonito adota medidas para conter despesas públicas

Frota escolar de Bonito passa por vistoria e recebe autorização do Detran

Catedral Erudita leva música de concerto ao Festival de Inverno de Bonito 2025

Bonito promove ações do Agosto Lilás contra a violência doméstica

Geral

Frota escolar de Bonito passa por vistoria e recebe autorização do Detran

Publicidade

Geral

Bonito promove ações do Agosto Lilás contra a violência doméstica

ÚLTIMAS

Aldeia Moreira

Homem é preso por ameaça e invasão em aldeia de Miranda

Suspeito de 35 anos foi localizado por uma equipe do 7ºBPM

Ventania

Bombeiros atendem duas ocorrências de queda de árvores em Corumbá

Os bombeiros efetuaram o corte e a remoção das árvores, deixando o locais em segurança

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo