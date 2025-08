Festival de Inverno de Bonito 2025 terá ações de sustentabilidade e descarbonização

Álvaro Álvaro Rezende/Secom/ArquivoRezende/Secom/Arquivo

Pelo segundo ano consecutivo, o evento contará com gerenciamento de resíduos sólidos e iniciativas de descarbonização, lideradas pela Ciclo Azul, startup socioambiental criada por moradores da cidade.

Com foco na redução do impacto ambiental, a Ciclo Azul será responsável pela gestão de resíduos gerados durante o festival, buscando reduzir ao máximo o envio de materiais aos aterros e lixões. A ação também fortalece a atuação de catadores, cooperativas e empreendedores da economia circular da região.

Além da coleta seletiva e destinação correta dos resíduos, a startup também desenvolve ações voltadas à descarbonização, como o plantio de mudas nativas e o monitoramento de áreas estratégicas, contribuindo com a preservação dos rios e a restauração ecológica local.

“A ideia é gerar impacto positivo não só nos ecossistemas, mas também na comunidade e nos trabalhadores da reciclagem, além de conscientizar o público com ações educativas durante o festival”, explica Lívia Cordeiro, bióloga e diretora executiva da Ciclo Azul.

Segundo Lívia, Bonito — que tem cerca de 24 mil habitantes e recebe mais de 300 mil turistas por ano — enfrenta desafios como a gestão de resíduos e o tratamento de efluentes, especialmente durante grandes eventos. “Nossa missão é colaborar para que Bonito e o Mato Grosso do Sul se tornem referência nacional em sustentabilidade e gestão ambiental”, afirma.

A atuação da Ciclo Azul reforça o compromisso do Festival de Inverno de Bonito com a preservação ambiental, unindo cultura, turismo e responsabilidade ecológica em um dos destinos mais visitados do Brasil.

