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Música e cultura

Festival de Inverno de Bonito começa nesta quarta com atrações gratuitas

Evento reúne shows nacionais, atividades culturais, oficinas, artesanato e ações para diferentes públicos; programação segue até o fim de semana

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/08/2026 às 15:12

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Festival de Inverno de Bonito 2026 terá cinco dias de programação intensa / Arquivo O Pantaneiro

Bonito recebe, a partir desta quarta-feira (26), mais uma edição do FIB (Festival de Inverno de Bonito), que segue até domingo (30) com uma programação voltada à música, às artes e à cultura. O evento reúne atrações nacionais e regionais em diferentes espaços da cidade, com atividades gratuitas.

Entre os principais nomes confirmados estão Ferrugem, que se apresenta na quinta-feira (27), Leo Foguete e Turma da Boiadeirinha, na sexta-feira (28), Seu Jorge, no sábado (29), e a dupla Humberto & Ronaldo, responsável pelo encerramento da programação no domingo (30). O último dia também terá a cantora aquidauanense Juliana Monteiro no Palco Lua, às 20h.

A programação ainda contempla atividades além dos grandes shows. O festival terá oficinas de design e artesanato, espaço de games, emissão da Carteira do Artesão, oficina de capoeira infantil, workshop de fotografia com celular, campeonato de futebol virtual e desfile de marcas autorais de Mato Grosso do Sul.

A organização também preparou atividades no Lounge Geek-Literário, instalado na Praça da Liberdade. O Espaço de Games terá abertura nesta quarta-feira, às 18h, e funcionará de quinta-feira a domingo, a partir das 16h.

Entre as atividades formativas está o Workshop Fotografia com o Celular, marcado para quinta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h, no Sebrae Bonito, localizado na Rua Coronel Pílad Rébua, nº 2.480. A proposta é ensinar os participantes a utilizar o celular como ferramenta para produção de imagens.

Também estão previstas oficinas de artesanato no Garoto Cidadão, na Rua Pérsio Schamann, nº 645. Entre elas estão a Oficina Criativa de Design e Artesanato, com a instrutora Ana Kreutzer, e a Oficina Faixa Pantaneira, conduzida por Claudia de Medeiros. A organização informa que as vagas são limitadas.

Outra ação prevista durante o festival é a emissão da Carteira do Artesão, na quinta e na sexta-feira, das 08h às 12h, no CMU (Centro de Múltiplo Uso), localizado na Avenida Paulo VI, nº 50, no bairro BNH, região da Vila Recreio/Jardim Andréia.

Valorização local

O Festival de Inverno de Bonito também é conhecido por valorizar artistas e manifestações culturais de Mato Grosso do Sul, reunindo diferentes linguagens artísticas e ocupando espaços distintos da capital do ecoturismo. A proposta desta edição tem como símbolo o udu-de-coroa-azul, ave que representa a identidade e a biodiversidade do município.

O evento é realizado pela Prefeitura de Bonito, Fundação de Cultura de MS e pelo Governo do Estado.

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