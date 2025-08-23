Festival de Inverno de Bonito inicia compensação de carbono

O governador participou do momento acompanhado da primeira-dama Mônica Riedel
Ricardo Gomes/FIB 2025
O compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a sustentabilidade ganhou força nesta sexta-feira (22), em Bonito.
Autoridades e gestores de todo o país participaram do plantio das primeiras árvores da compensação de carbono do Festival de Inverno de Bonito 2025, que será realizado com o selo Carbono Neutro e Lixo Zero, em parceria com a startup socioambiental Ciclo Azul.
O ato simbólico aconteceu no Balneário Estrela do Formoso, logo após a leitura da Carta Final do III Encontro Ordinário do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Para o governador Eduardo Riedel, a iniciativa mostra que é possível unir desenvolvimento e preservação.
“Esse gesto representa o futuro que queremos para Mato Grosso do Sul: cultura, turismo e meio ambiente caminhando juntos. O Festival de Inverno prova que grandes eventos podem movimentar a economia e, ao mesmo tempo, deixar um legado positivo”, destacou Riedel.
O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, reforçou que a sustentabilidade é prioridade da gestão estadual. Já o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, afirmou que o plantio traduz o espírito do Festival, conciliando turismo, cultura e preservação.
O projeto prevê a neutralização de todas as emissões de gases de efeito estufa geradas pelo evento – desde o transporte de artistas e público até o consumo de energia e combustíveis. Além disso, o compromisso Lixo Zero garante destinação correta de 100% dos resíduos, com coleta seletiva, reciclagem e compostagem, fortalecendo a economia circular e a rede local de catadores.
A pesquisadora e cofundadora da Ciclo Azul, Lívia Medeiros Cordeiro, explicou que o impacto vai além da compensação das emissões.
“O plantio de árvores nativas combate as mudanças climáticas, fortalece a biodiversidade e ajuda a criar uma cultura de eventos mais responsáveis. Nosso objetivo é transformar Bonito em referência mundial em sustentabilidade”, afirmou.
Para Lucas Alves, proprietário do Estrela do Formoso, local escolhido para receber as primeiras mudas, a iniciativa reforça a vocação do turismo aliado à preservação.
O governador participou do momento acompanhado da primeira-dama Mônica Riedel, do presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes, parlamentares e secretários estaduais. Integrantes do Fórum de Secretários de Cultura também estiveram presentes.
Com ações de reflorestamento, reciclagem e compostagem, o Festival de Inverno de Bonito 2025 se consolida como um dos principais eventos culturais do Brasil e modelo de sustentabilidade, com a meta de neutralizar todas as emissões e dar destino correto a 100% dos resíduos produzidos durante os cinco dias de programação.
