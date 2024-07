Festival de Inverno de Bonito será lançado segunda-feira

O recém-reinaugurado Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, será o palco do lançamento da 23ª edição do FIB (Festival de Inverno de Bonito), na próxima segunda-feira (29), a partir das 8h30. Na solenidade será detalhado as atrações do festival, que acontece entre os dias 21 e 25 de agosto em Bonito.

Sob o tema 'Da Terra Viva, Nossa Arte Vibra', o FIB 2024 é realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), somando cinco dias recheados de música, dança, gastronomia, teatro, circo, cinema, literatura, artesanato, moda e economia criativa.

Também acontecerão oficinas educativas de arte, cultura, turismo ecológico e empreendedorismo para a população da cidade, distritos e escolas públicas, com diversas atrações divididas em três palcos e diferentes pontos da cidade.

Cultura e belezas naturais aliadas dão o tom do Festival de Inverno de Bonito. Com a união de intervenções artísticas e tecnologia, o evento terá inúmeras atrações regionais, nacionais e, este ano, até internacionais, na cidade que é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e se destaca pelas paisagens exuberantes e pelo meio ambiente.

Shows

Os tão esperados grandes shows terão a seguinte programação: no dia 21 de agosto, uma quarta-feira, apresenta-se o cantor Alexandre Pires; no dia 22, é a vez do Concerto Gaya, de Portugal; no dia 23, Zé Ramalho; já no sábado (24) é a vez do Olodum e Sandra de Sá.

O Festival termina com o show de Teodoro e Sampaio no dia 25. O diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, garante que será um Festival inesquecível.

"Mais um FIB se aproxima e, neste ano, nos empenhamos ao máximo, desde o edital de seleção da OSC para a produção, que foi totalmente digital, até a escolha minuciosa das atrações nacionais e, desta vez, com uma atração internacional. Garanto que, para os visitantes, turistas e público em geral, será um festival inesquecível", frisa o diretor.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o Festival trará shows emblemáticos, mostrando toda a sua transversalidade. "O Governo do Estado nos dá toda autonomia para realizar um grande festival, pois são 23 anos de um evento de sucesso. No ano passado, tivemos um público de 100 mil pessoas nos cinco dias de evento. Neste ano, temos a consagração do Bonitinho, para a família, e teremos shows emblemáticos com encontros como o de Olodum e Sandra de Sá, mostrando toda a transversalidade do FIB 2024".