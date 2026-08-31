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Festival de Inverno de Bonito soma 100 mil pessoas ao longo de cinco dias

25ª edição do FIB reuniu música, artes e cultura em diferentes espaços da cidade; ocupação hoteleira chegou a 98% durante o evento

Redação O Pantaneiro

Publicado em 31/08/2026 às 16:09

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Praça da Liberdade lotada durante Festival de Inverno de Bonito 2026 / Daniel Reino/Divulgação

Após cinco dias de programação, a 25ª edição do FIB (Festival de Inverno de Bonito) terminou registrando números que mostram a força do evento no calendário cultural de Mato Grosso do Sul. De quarta-feira (26) até este domingo (30), cerca de 100 mil pessoas passaram pela programação, enquanto a ocupação da rede hoteleira chegou a 98%.

Um dos momentos de maior concentração ocorreu no sábado (29), quando aproximadamente 25 mil pessoas acompanharam as atrações do festival. No Palco Lua, o show de Seu Jorge foi responsável por reunir um dos maiores públicos recentes do evento, transformando a noite em uma grande celebração da música brasileira.

Festival de Inverno de Bonito reúne 100 mil pessoas em cinco dias3

A programação, porém, foi além dos grandes shows. Praças, escolas, espaços culturais, locais independentes e outros pontos de Bonito receberam atividades que colocaram em evidência diferentes manifestações artísticas e culturais. Música, teatro, dança, circo, literatura, artes visuais, artesanato, moda, gastronomia, cultura popular e economia criativa fizeram parte da agenda.

Entre os artistas de MS que passaram pela programação esteve a aquidauanense Juliana Monteiro, que se apresentou neste domingo, no último dia do festival.

Festival de Inverno de Bonito reúne 100 mil pessoas em cinco dias5

Durante a edição, o público teve acesso a oficinas e vivências criativas, exposições, galerias, espetáculos e atividades voltadas a diferentes faixas etárias. O Lounge Geek-Literário, a tenda de economia criativa e bioeconomia e os espaços dedicados ao artesanato também integraram a programação.

Festival de Inverno de Bonito reúne 100 mil pessoas em cinco dias4

Na música, além de Seu Jorge, a agenda ainda contou com nomes como Ferrugem, Turma da Boiadeirinha e Leo Foguette. O encerramento dos grandes shows ficou por conta de Humberto & Ronaldo, neste domingo.

A movimentação também refletiu na economia local, especialmente no setor de hospedagem, que registrou 98% de ocupação. Com a circulação de moradores, turistas, artistas, produtores e trabalhadores ligados ao evento, o festival ocupou diferentes áreas do município durante toda a programação.

Festival de Inverno de Bonito reúne 100 mil pessoas em cinco dias2

Ao chegar ao fim, o Festival de Inverno de Bonito 2026 deixou como balanço uma edição marcada pela grande presença de público e pela diversidade de atividades. Mais do que concentrar atrações em seus palcos principais, o evento espalhou a produção cultural pela cidade e aproximou moradores e visitantes de diferentes formas de arte e expressão.

O FIB 2026 foi uma realização da Prefeitura de Bonito, da Fundação de Cultura de MS e do Governo do Estado. A próxima edição já tem data marcada e vai acontecer de 25 a 29 de agosto de 2027.

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