Festival de Inverno de Bonito tem expectativa de público de 120 mil pessoas

Sucesso de público e já tradicional em Mato Grosso do Sul, o Festival de Inverno de Bonito cumpre um papel essencial para a economia e para o setor de turismo porque consegue manter grande fluxo nos balneários e na rede hoteleira em uma época considerada de baixa temporada. Shows, atrações culturais e espetáculos diversos atraem pessoas de toda região para um dos destinos mais prestigiados do Brasil, além de entrar na programação dos turistas de diferentes estados.

Profissionais e empresários do setor esperam ansiosos o início do evento, que neste ano será realizado de 21 a 25 de agosto. A cidade estará com grande movimento, hotéis cheios e atrações turísticas preparadas para receber um público estimado de 120 mil pessoas em cinco dias.

Silvia Schmidt, empresária e presidente da Associação Bonitense de Hotéis, destaca que a realização do festival ajuda muito a cidade neste período do ano, que é considerado de baixa temporada, sendo um grande diferencial no final de agosto. “Este ano coincide com o feriado de aniversário de Campo Grande (26 de agosto) e tudo agrega para o setor de turismo. Ainda tem a qualidade dos shows, a divulgação antecipada do evento, que também contribui”.

Ela lembra que o festival é muito prestigiado pelo público regional, que aproveita a proximidade para participar do evento. “O turista sul-mato-grossense tem a característica de organizar sua viagem na última hora. Mesmo assim, os hotéis do centro da cidade já estão com as reservas lotadas. Faltam vagas apenas nos mais distantes, mas na última semana deve ter 100% de lotação”.

Coordenadora do Observatório do Turismo de Bonito e secretária-executiva do Bonito Convention, Janaina Mainchein tem a mesma avaliação. “O Festival é essencial, deixando a cidade movimentada e as estadias cheias nesta época do ano. Sempre alertamos inclusive para todos já se programarem e reservarem suas estadias, para não ficarem sem hospedagem no evento”.

Janaina cita que a edição deste ano vai contar com grandes apresentações e shows diversificados que agradam diferentes públicos. A programação divulgada com antecedência também ajuda na vinda dos turistas. “Com essa divulgação antecipada, o turista de fora consegue se programar para viagem ou até aumentar sua estadia na cidade para ficar no evento. Os festivais e eventos esportivos são essenciais nos meses mais fracos de movimento. Eles garantem empregos”.

Expectativa e preparo

Diretor de Turismo de Bonito, Elias Oliveira Francisco garante que a expectativa é muito positiva para edição deste ano e que a cidade está preparada para receber este público cativo. “O evento se tornou tradicional e faz parte da cultura bonitense, com muita música, cinema, teatro e apresentações de qualidade. Aqui são 55 empresas de hospedagem, com mais de 7 mil leitos disponíveis, sem contar as casas que são alugadas no período”.

Ele lembra que agosto é sempre um mês mais difícil para o turismo da cidade porque fica fora da época das férias escolares e coletivas, conta com tempo muitas vezes frio e seco e não possui feriados prolongados. “Por essa razão, o Festival será muito importante. Tem os campo-grandenses que poderão estender a estadia em Bonito devido ao feriado de 26 de agosto na Capital”.

No lançamento do evento, o diretor de Cultura de Bonito, Lelo Marchi, declarou que a cidade não tem mais “baixa temporada” graças aos eventos realizados no município, sendo o Festival de Bonito o mais esperado.

Com o tema “Da terra viva, nossa arte vibra” e 15 horas diárias de programação, o Festival de Inverno de Bonito, realizado pelo Governo do Estado e em sua 23ª edição, terá 150 atrações gratuitas e ações transversais para entreter a família com arte e cultura.

A festa vai contar com o Festival Bonitinho, além de teatro, arte circense, literatura, economia criativa e muita música com a atração internacional Norberto Cruz (Concerto Gaya), de Portugal (dia 22), e os shows nacionais de Alexandre Pires (21), Zé Ramalho (23), Olodum e Sandra Sá (24) e Teodoro e Sampaio (25).