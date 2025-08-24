'Festival de Inverno é orgulho para Bonito', destaca prefeito

24ª edição do Festival de Inverno de Bonito / Diego Cardoso e Altair Santos Asscom/FIB

Rodrigues afirmou que o FIB é motivo de orgulho. "Este é um dos maiores eventos culturais de Mato Grosso do Sul e motivo de orgulho para nossa cidade. Durante cinco dias, tivemos atrações espalhadas por diferentes pontos levando cultura e lazer para crianças, estudantes, famílias e visitantes", disse.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues (PSDB) sente orgulho de poder promover a 24ª edição do Festival de Inverno que atrai milhares de turistas todos os anos e proporciona atrações incríveis ao público.

O festival encerra hoje com o show principal de Guilherme e Santiago, que se apresentam no Palco Lua.

Os quatro palcos principais: Sol, Águas, Futuro e Lua, receberão artistas regionais e nacionais. O festival reafirma ainda valores de acessibilidade e sustentabilidade, com tradução em Libras, gerenciamento de resíduos, plantio de mudas e ações de educação ambiental.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, destacou a proposta democrática do evento. "O Festival de Inverno é um presente para a população de Mato Grosso do Sul e para os turistas que nos visitam. Serão cinco dias de celebração da cultura, com atrações para todas as idades, em diferentes pontos da cidade. Nada disso seria possível sem o trabalho coletivo de tantas instituições parceiras e profissionais dedicados".

