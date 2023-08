FIB 2023 valoriza artistas locais que abrem principais shows em Bonito

Com valorização da cultura de Mato Grosso do Sul, o Festival de Inverno de Bonito 2023 – aberto ontem (23) e que segue até domingo (27) –, terá inúmeras atividades com envolvimento de artistas locais.

Nesta edição do evento, os artistas locais recebem espaço especial em meio a nomes conhecidos mundo afora, no caso de cantores e bandas do Estado, com a missão especial de abrir os principais shows do FIB 2023.

Nos cinco dias do Festival de Inverno de Bonito 2023, o público vai poder apreciar o melhor da música produzida por talentos locais. Entre bandas e artistas solo, trios ou demais combinações, com várias formas, performances e estilos, mais de 25 músicos revezam no palco para oferecer um repertório com ritmos que passam pelo rock, pop, MPB, samba, rap, música regional e sertanejo. As apresentações ocorrem na Praça da Liberdade, no Espaço Cultural Bonito MS “Nosso espaço, nossa liberdade. Bora pra praça cantar”.

O Festival tem programação variada e para todas as idades, com artistas nacionais nos palcos de Bonito, mas o FIB 2023 destaca-se por fomentar a cultura e promover visibilidade a talentos do Estado. Além da música, exposições, espetáculos, teatro, dança, circo, arte, tecnologia, interatividade, cenografia, atrações infantis e outras atividades paralelas também embalam o festival.

Figura carimbada no Festival de Inverno, o grupo Canta Bonito esteve presente nas cinco edições anteriores. Reunidos pelo próprio FIB, em 2017, o grupo surgiu junto à oportunidade de subir ao palco, quando Kalu Carvalho - músico, produtor executivo e criador do projeto – e o produtor musical, Josimar Trindade, resolveram convidar mais músicos para participar.

Composto por integrantes com estilos próprios, o Canta Bonito dá a oportunidade para que cada um cante para o grande público promovido pelo festival. O grupo foi a primeira atração musical do FIB no Palco das Águas, e abriu o show da cantora Fafá de Belém ontem (23), com expectativas e a responsabilidade de dar as “boas vindas” com alegria, diversão e música boa.

“Todos nós sonhamos um dia em ser artista nacional, cantar em grandes eventos, grandes festivais, é de suma importância, impacta diretamente na inspiração e vontade de buscar nossos sonhos. Não só meu, mas de cada artista do Canta Bonito, porque ali, naqueles 45 minutos de show, dividir o mesmo palco nos faz um artista nacional”, disse Kalu.

Entre as atrações musicais, Silveira é um dos talentos sul-mato-grossenses que farão estreia no Palco das Águas. Ele saiu diretamente da plateia do Festival, onde acompanhava as edições anteriores, para abrir o show de Iza, uma das maiores cantoras brasileira da atualidade.

Natural de Corumbá, interior do Estado, o artista leva agroturismo, samba e soul ao evento por meio de seu projeto “Aforafetos”, com boas expectativas e um repertório composto por músicas autorais.

“Me dediquei muito para entregar o meu melhor. Ser selecionado vem como um reconhecimento desse trabalho. Um reconhecimento do que tenho semeado há muitos anos no Estado, para que eu possa também levar o nome de Mato Grosso do Sul para outros lugares. Cantar aqui é cuidar desse sonho”, disse Silveira.

Cultura e arte

Além de atrações musicais, o Festival de Inverno de Bonito também proporciona a oportunidade para outros tipos de arte, como exposições. Anelise Godoy é artista visual, natural de Aquidauana e moradora de Bonito, com preferência por temáticas ligadas à cultura local. A artista foi selecionada entre tantos outros para compor a apresentação com sua obra “O Senhorzinho”, no Espaço Galeria.

“Acredito que no FIB, em cada edição, há maior participação local. Isso é maravilhoso, pois os artistas apresentam seu trabalho junto aos demais participantes melhorando a qualidade e proporcionando conhecimento da produção do município”.

Confira aqui a programação completa do FIB 20223.