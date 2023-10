FIB atrai mais público e mantém turismo em alta em Bonito, informa pesquisa

Bem avaliada pelo público, a 22ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB), realizado de 23 a 27 de agosto na Capital do Ecoturismo, foi um evento crucial para garantir um dos melhores períodos de baixa temporada no destino, com alta taxa (100%) de ocupação hoteleira, aumento de visitações nos atrativos e fortalecendo a economia de toda a cadeia produtiva do turismo.

O gasto diário por turista foi acima de R$ 400,00 no período do evento.

Pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), coordenado pela associação Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB), aponta que 85,83% dos turistas entrevistados acompanharam a programação do festival e também realizaram passeios, incluindo roteiros em outras cidades próximas (Jardim e Bodoquena).

Os segmentos mais visitados foram: balneários (28,81%), flutuações (17,18%) e cachoeiras (15,49%).

Fortalece a economia

O levantamento indicou que a maioria dos turistas que foram a cidade atraídos pelo evento é de Mato Grosso do Sul, com Campo Grande e Dourados correspondendo a 63,32% do público visitante. Apenas 17,59% dos turistas de outros estados programaram suas viagens no período para conciliar lazer e entretenimento.

A permanência de 63,82% dos sul-mato-grossenses foi de três dias, aproveitando o feriado prolongado do aniversário de Campo Grande.

“É um evento já consolidado e muito importante para a economia local. A data foi pensava de forma estratégica para aquecer a baixa temporada de Bonito, movimentando todos os segmentos, como a rede hoteleira, os atrativos e o comércio em geral", afirma Janaina Mainchein, coordenadora do OTEB.

Hospedagem e transporte

Mais de 66% dos entrevistados na pesquisa informaram que ficaram hospedados em hotéis e pousadas, o restante em casas de amigos e parentes (13,12%), hostel (8,40%), casa de temporada (8,40%), camping (1,57%) e motorhome (0,26%).

O principal meio de transporte (56,69%) foi o carro da família, seguido do avião (10,76%). A pesquisa de perfil e satisfação do público entrevistou 357 pessoas de forma presencial, durante a realização do festival.

Organizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Bonito, o FIB atraiu, segundo estimativa, mais de 100 mil pessoas nos cinco dias, com uma diversificada programação entre shows nacionais, teatro, dança, cinema, oficinas, grafite, contação de histórias/literatura, gastronomia, artesanato, circo, economia criativa, esportes, programação infantil, inclusão, tecnologia e sustentabilidade.

A pesquisa do OTEB registrou que o FIB teve avaliação geral positiva (programação e infraestrutura) de 87,13% dos entrevistados.

Com a parceria da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), o Observatório do Turismo e Eventos de Bonito é um centro de pesquisa que tem como objetivo o levantamento sistemático e contínuo de dados relevantes sobre a atividade turística do destino.

Os dados coletados são processados e divulgados regularmente via o Boletim Informativo Mensal para a imprensa, gestores, profissionais, estudantes e interessados na atividade turística do destino.