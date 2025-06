Fiéis madrugam para integrar 95ª Cavalgada de São Pedro em Bonito

Com forte demonstração de fé e tradição, a 95ª Cavalgada da Comunidade São Pedro Apóstolo reuniu grande participação de fiéis em Bonito neste domingo. O evento, que celebra as raízes culturais e a devoção ao padroeiro, ocorreu logo pela manhã, com saída pontual às 6h30 do Clube do Laço Nabileque, percorrendo as ruas da cidade em clima de oração, cânticos e alegria.

A tradicional cavalgada integra a programação da Festa de São Pedro Apóstolo, considerada uma das mais antigas manifestações religiosas do município, reunindo famílias, cavaleiros, comitivas rurais, fiéis a pé e moradores que acompanham o cortejo em frente às casas para saudar a imagem do padroeiro.