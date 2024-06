Final do futebol municipal acontece neste domingo

A grande final do Campeonato Municipal será disputada neste domingo (9) entre os times Club Atlhetic Bonitense e Gol Bonito. O jogo acontece no Estádio Aureste Félix Garcez, a partir das 14 horas e as premiações somam R$ 8 mil.

Conforme o secretário de Esportes, Marcelo de Souza, o campeão leva o prêmio de R$ 5 mil e troféu, o segundo colocado fatura R$ 2 mil e troféu e o terceiro R$ 1 mil e troféu. O artilheiro da competição e melhor goleiro também recebem troféus.

O Campeonato Municipal é promovido pela Secretaria de Esportes de Bonito e a final terá apoio da M2 Fibra Óptica na transmissão ao vivo, que estará disponível na página da empresa no Facebook.

O campeonato teve início em fevereiro, com o Torneio de Início, no qual 14 equipes participaram.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito