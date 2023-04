Fiscais vistoriam ligações irregulares de água da chuva na rede de esgoto em Bonito

As visitas domiciliares para identificação e notificação de ligações irregulares de esgoto na rede de drenagem / Divulgação

Em Bonito, uma equipe técnica, composta por servidores da Secretaria de Meio Ambiente de Bonito, Vigilância Sanitária, Sanesul e MS Pantanal iniciaram nessa quarta-feira, dia 12 as visitas domiciliares para identificação e notificação de ligações irregulares de esgoto na rede de drenagem e também de ligações irregulares de águas pluviais na rede de esgoto.

A medida faz parte do Programa Rios Cristalino, que envolve múltiplas ações para melhoria do sistema de coleta de esgoto e monitoramento da qualidade das águas dos córregos urbanos, com objetivo de proteger os Córregos Saladeiro, Bonito e Restinga, e consequentemente o Rio Formoso.

O trabalho deve abranger todos os imóveis do município e foi iniciado pelos locais onde há maior incidência de extravasamentos. O local escolhido para iniciar as visitas foi na Vila Donária, em parte da Rua Persio Schamann. “Com base nas informações da MS Pantanal e da Sanesul sobre os locais mais críticos, a equipe escolheu a região que tinha menos ligações em uma rede. Só no primeiro dia já visitamos 62 imóveis e foram identificadas 9 ligações irregulares de água da chuva na rede de esgoto”, detalha o diretor do departamento de Vigilância em Saúde de Bonito, Alex Beline.

Para identificar as ligações irregulares, a equipe, com apoio de caminhão equipado com uma mangueira e água pigmentada, joga o líquido colorido nas calhas ou ralos usados destinados à água pluvial e observa a caixa de esgoto para identificar se água da chuva está caindo ali. Caso isso ocorra, o morador é notificado pela Vigilância Sanitária em tem 60 dias para consertar as irregularidades.

“Que fique bem claro que não iremos multar ninguém. O objetivo é identificar o problema, que eu acredito que muitos moradores podem nem saber que existe em seu imóvel, e orientá-los de como corrigir. Porque para muitos pode parecer algo distante, que não envolve a pessoa diretamente, mas se pensarmos de forma ampla, todos somos prejudicados, porque rios sujos significam prejuízo na economia, sem falar de todos os crimes ambientais”, pontua o prefeito Josmail Rodrigues.

O programa Rios Cristalinos também objetiva acompanhar o plano de manutenção da rede de esgoto para evitar entupimentos e extravasamentos; buscar soluções para residências que estão abaixo da quota da rede de coleta; identificar e notificar as ligações irregulares de esgoto na rede de drenagem e também de ligações irregulares de águas pluviais na rede de esgoto e monitoramento da qualidade das águas dos córregos urbanos.