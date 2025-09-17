Flib 2025 começa hoje em Bonito com programação cultural gratuita

Festival Literário reúne escritores, artistas e músicos em uma celebração da literatura, da arte e da diversidade
Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação
A partir desta quarta-feira (17), Bonito será palco da Flib – Festival Literário de Bonito, que promete movimentar a cidade com uma programação intensa dedicada à literatura, à cultura e à música. O evento, já consolidado no calendário cultural de Mato Grosso do Sul, reunirá escritores, intelectuais, artistas, professores e o público em geral em uma grande celebração da arte e do conhecimento.
Durante cinco dias, a Flib oferecerá circuitos literários, pedagógicos, culturais e musicais, com atividades que vão desde oficinas e rodas de conversa até apresentações de teatro, dança e shows. Os principais pontos de encontro serão a Praça da Liberdade, o Pavilhão das Letras e o Palco Principal, garantindo acesso democrático e totalmente gratuito à população.
A proposta do festival é promover o encontro entre diferentes linguagens artísticas e incentivar o diálogo entre gerações, valorizando tanto a produção local quanto nacional. Além das atrações culturais, a programação contempla debates sobre literatura, educação, identidade cultural e inclusão.
Entre os destaques musicais confirmados estão Almir Sater, Jerry Espíndola, Bando do Velho Jack, Paulinho Pedra Azul e Chico César, que encerrará o festival no domingo (21).
Com entrada gratuita em todas as atividades, a Flib se consolida como um dos maiores eventos culturais do estado, fortalecendo o turismo, a educação e a valorização da arte em suas diversas expressões. A expectativa é de que Bonito receba um grande público durante os cinco dias de programação.
