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Literatura

FLIB 2026 segue nesta quinta com oficinas, debates, lançamentos e shows

Programação reúne escritores, pesquisadores, oficinas literárias e apresentações musicais ao longo do dia

Redação O Pantaneiro

Publicado em 09/07/2026 às 08:00

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Guilherme Rondon e Fino do Fino se apresentam no Palco Principal / Montagem/Divulgação

A 10ª FLIB (Feira Literária de Bonito) prossegue com uma programação diversificada voltada à literatura, educação, pesquisa e cultura. Ao longo desta quinta-feira (09), o público poderá participar gratuitamente de oficinas, mesas de debate, lançamentos de livros, encontros com escritores e apresentações musicais.

As atividades começam às 08h, na Sala Bolha de Sabão, com a oficina "Edição de livros para a infância: olhares e possibilidades", ministrada por Eva Vilma.

No mesmo horário, o espaço Curumim de Asfalto recebe a abertura do Seminário de Pesquisa "Impressos que Educaram no Século XX", promovido pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), com Kênia Hilda Moreira. Na sequência, das 09h às 11h, Ana Maria de Oliveira Galvão e Mônica Yumi Jinzenji, ambas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), ministram o minicurso "Operar com impressos na história da educação".

Durante a tarde, às 13h, a Livraria FLIB recebe uma sessão de lançamento de livros, que segue até as 16h. Também às 14h, no Jardim Selvagem, Tânia Souza ministra a oficina de escrita criativa. No mesmo horário, o Seminário de Pesquisa prossegue com a palestra "A educação anticomunista dos anarquistas pelos impressos", apresentada por Kazumi Munakata, da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Em seguida, das 15h às 18h, pesquisadores da UFGD apresentam e discutem trabalhos desenvolvidos na área dos impressos.

A programação continua às 16h, no Palco Literário, com Dedo de Prosa "Cartografia de corpos dissidentes", reunindo Flávio Rocha, Flávio Nantes, Fábio Gondim e Antoni Magalhães, com interpretação em Libras. Às 17h, o Dedo de Prosa "Poesia e política" reúne Kaio Ramos, Alessandro Sputnik e Volmir Cardoso para discutir a relação entre literatura e participação social.

Na sequência, às 18h, Leonardo Piana participa da atividade "Conversa com o Escritor", com mediação de Marcelle Saboia e tradução em Libras no Palco Literário. Às 19h, o mesmo espaço recebe Oscar Nakasato, em conversa mediada por Karina Kristiane Vicelli, também com acessibilidade em Libras.

Encerrando a programação desta quinta-feira, a música toma conta da feira. Às 20h, Pedro Luís sobe ao Palco Literário. Depois, no Palco Principal, acontecem os shows de Guilherme Rondon, às 21h, e do grupo Fino do Fino, às 22h.

Com o tema "Literatura: Linguagens, Histórias e Memórias", a 10ª FLIB segue até domingo (12), oferecendo uma programação gratuita que reúne literatura, pesquisa, educação, cultura e música, consolidando o evento como um dos principais encontros culturais de Mato Grosso do Sul. A agenda completa está disponível no site oficial do evento.

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