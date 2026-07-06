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Pedro Bial será uma das atrações

FLIB celebra 10 anos e transforma Bonito em palco da literatura nesta semana

Feira Literária de Bonito reúne escritores, atrações culturais e shows gratuitos a partir desta terça-feira

O Pantaneiro

Publicado em 06/07/2026 às 10:35

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Feira Literária de Bonito promete movimentar a Praça da Liberdade ao longo dos seis dias de programação / Divulgação

A FLIB (Feira Literária de Bonito) inicia, nesta terça-feira (07), sua 10ª edição - consolidada como um dos principais eventos culturais de Mato Grosso do Sul. Realizada na Praça da Liberdade, a feira segue até domingo (12) com uma programação que reúne literatura, música, teatro e diversas atividades voltadas à formação de leitores e à valorização da cultura.

Com o tema "Literatura: Linguagens, Histórias e Memórias", a edição comemorativa convida o público a refletir sobre o papel das histórias, da imaginação e da memória na construção da identidade individual e coletiva. A programação foi organizada em núcleos temáticos que abordam diferentes dimensões da literatura, como a força da palavra, o protagonismo feminino, a relação entre literatura e natureza, as fronteiras culturais e as memórias.

Entre os destaques da programação está a participação do jornalista, escritor e apresentador Pedro Bial, que estará em Bonito para lançar sua mais recente obra. A feira também contará com a presença de importantes nomes da literatura brasileira, como Daniel Munduruku, Sergio Vaz, Ana Martins Marques e Oscar Nakasato, além de outros convidados que participarão de debates, encontros e atividades literárias.

A programação cultural também promete atrair grande público com apresentações musicais gratuitas. Estão confirmados os shows de Jorge Vercillo e Sandra de Sá, além de apresentações teatrais, entre elas o monólogo do ator Paulo Betti.

Criada em 2015, a FLIB nasceu com o propósito de democratizar o acesso ao livro, à leitura e à literatura, aproximando autores, leitores, educadores, estudantes e artistas. Ao longo de uma década, a feira se consolidou como um importante espaço de difusão cultural e valorização da produção literária regional e nacional.

Integrante do calendário cultural de Mato Grosso do Sul, a FLIB reafirma, em sua décima edição, o compromisso com a educação, a cultura e o fortalecimento da identidade cultural de Bonito, transformando a cidade em um grande ponto de encontro entre livros, escritores e leitores.

A programação completa da 10ª Feira Literária de Bonito pode ser conferida aqui.

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