FLIB convida leitores de Campo Grande a participarem da Árvore do Saber 2025

Tradição da feira transforma doações em frutos literários na Praça da Liberdade
A Feira Literária de Bonito (FLIB) lança um convite especial aos leitores de Campo Grande: doar livros para compor a tradicional Árvore do Saber. A iniciativa, que acompanha o evento desde sua primeira edição, transforma a Praça da Liberdade em um verdadeiro jardim literário. Durante a feira, os exemplares doados ficam pendurados nas árvores e podem ser colhidos livremente por novos leitores.
Com o lema “Doe um livro, cultive saberes”, a ação simboliza generosidade e partilha de conhecimento. Cada obra entregue representa uma folha que floresce imaginação e amplia a circulação da literatura. Quem visita a feira pode tanto levar um título para casa quanto deixar novas histórias para germinar.
A organização convida a comunidade a doar aquele livro especial que marcou sua trajetória, ajudando a espalhar leitura, cultura e afeto. As doações podem ser feitas no Instituto Ìmòlé, localizado na rua Princesa Isabel, 390.
A Árvore do Saber estará acessível durante todos os dias da FLIB, na Praça da Liberdade, como um ponto de encontro entre quem compartilha e quem descobre novos mundos pelas páginas.
Sobre a FLIB
Em sua 9ª edição, a Feira Literária de Bonito acontece entre 17 e 21 de setembro, na Praça da Liberdade. O evento reúne escritores, editoras, estudantes e leitores em uma grande celebração da literatura.
A realização é do Instituto Ìmòlé, com apoio da Prefeitura de Bonito, do deputado federal Vander Loubet, do Ministério da Cultura, do Governo de Mato Grosso do Sul e de parceiros como Sanesul, Energisa, Banco do Brasil e Emgea. O projeto foi contemplado pelo Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Fundação de Cultura do Estado, e desde agosto integra o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.
