FLIB tem literatura indígena, homenagens e shows nesta quarta

Árvore de livros na Praça da Liberdade de Bonito / Elis Regina/FLIB

A programação da 10ª FLIB (Feira Literária de Bonito) segue nesta quarta-feira (08) com uma série de atividades voltadas à literatura, à educação, à cultura indígena e à música. As atrações são gratuitas e acontecem em diferentes espaços da Praça da Liberdade, reunindo escritores, pesquisadores, artistas e o público em geral.

As atividades começam às 09h com duas oficinas. Na Sala Jardim Selvagem, Miguela Moura ministra a oficina "Palavras que sonham: Literatura indígena infantil e Educação antirracista". No mesmo horário, a Sala Bolha de Sabão recebe Jadi Ribeiro com a oficina "Grafismo indígena como linguagem".

À tarde, às 14h, o poeta Sergio Vaz sobe ao Palco Literário para a palestra "O delírio da Palavra e a imaginação", com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Na sequência, às 15h, o escritor Daniel Munduruku participa de um encontro com crianças e adolescentes indígenas da Abraai (Academia Brasileira de Autores Aldravianistas Infantojuvenil), da Regional de Anastácio, na Praça da Liberdade.

A programação continua às 16h com a homenagem "Memórias das nossas histórias", conduzida por Fernanda Ebling em reconhecimento ao legado de Luciano Serafim. Às 17h, Kélio Borges, da UFG (Universidade Federal de Goiás), e Susylene Araújo, da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), apresentam a homenagem "Ainda mais substantiva e feminina", dedicada à escritora Lygia Fagundes Telles.

No período da noite, às 18h, o Palco Literário recebe o tradicional Dedo de Prosa, com o tema "Literatura para a infância e a juventude", reunindo Ligia Burton, Jadi Ribeiro, Eduardo da Costa Mendes e Ricardo Guedes Kumm.

Às 19h, Daniel Munduruku retorna ao Palco Literário para ministrar a palestra "Literatura e Natureza: duas forças em diálogo", também com tradução em Libras.

Encerrando a programação do dia, o público poderá acompanhar os shows musicais de Gio Resquin, às 20h, no Palco Literário, e da banda As Máquinas do Seu Antônio, às 21h, no Palco Principal.

Em sua 10ª edição, a FLIB segue até domingo (12), consolidada como um dos principais eventos culturais de Mato Grosso do Sul. Com o tema "Literatura: Linguagens, Histórias e Memórias", a feira reúne escritores, artistas, educadores e leitores em uma programação gratuita voltada ao incentivo à leitura, à valorização da produção literária e ao fortalecimento da cultura.