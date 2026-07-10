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Programação desta sexta-feira

FLIB prossegue com oficinas, debates, Itamar Vieira Junior e Sandra de Sá

Quarto dia da Feira Literária de Bonito terá programação voltada à formação, lançamentos de livros, cortejo cultural e atrações musicais

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/07/2026 às 07:52

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Flavia Rohdt, Itamar Vieira Junior, Angelique Brasil e Sandra de Sá: algumas atrações da FLIB nesta sexta-feira / Montagem O Pantaneiro/Divulgação

A 10ª FLIB (Feira Literária de Bonito) prossegue nesta sexta-feira (10) com mais um dia de intensa programação voltada à literatura, à formação de leitores e às manifestações culturais. Oficinas, palestras, minicursos, debates, lançamentos de livros, apresentações artísticas e shows musicais movimentam diferentes espaços na Praça da Liberdade, reunindo escritores, pesquisadores, artistas e o público ao longo do dia.

A programação começa pela manhã. Das 09h às 11h, Adrianna Alberti ministra a oficina "Escrita criativa – Literatura fantástica", na Sala Bolha de Sabão, enquanto Joel Pizzini conduz "Do texto ao roteiro", no espaço Jardim Selvagem.

Também pela manhã, o Seminário de Pesquisa "Impressos que Educaram no Século XX", promovido pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), terá início às 08h, no espaço Curumim de Asfalto, com a palestra "Educación rural, normalismo y educación no-formal: textos para educar a la población rural chilena (1939-1965)", apresentada pela pesquisadora chilena Vanessa Tessada. Em seguida, das 09h às 11h, no mesmo local, Paulo Eduardo Santos de Faria (UFU) ministra o minicurso "Leitura de imagens nos impressos".

Árvore de livros na Praça da Liberdade de Bonito

Árvore de livros na Praça da Liberdade de Bonito - Elis Regina/FLIB

Durante a tarde, a professora, pesquisadora e coordenadora da Abraai (Academia Brasileira de Autores Aldravianistas Infantojuvenil) – Regional de Anastácio, Flavia Rodth conduz, das 13h às 15h, a oficina "Aldravias: entre o mínimo e o infinito", no Jardim Selvagem, enquanto Luciana Gerbovic ministra, no mesmo horário, a oficina "Mediação de leitura", na Sala Bolha de Sabão.

Ainda como parte do seminário da UFGD no espaço Curumim de Asfalto, Juliana Ferreira de Melo (CP-UFMG) apresenta, das 14h às 14h45, a palestra "Mulheres e impressos no século XX". Logo depois, das 15h às 18h, pesquisadores participam da apresentação e discussão de trabalhos científicos.

A Livraria FLIB recebe dois momentos dedicados ao lançamento de livros: das 14h30 às 15h e, posteriormente, das 16h às 17h.

No Palco Literário, a programação começa às 15h com o Dedo de Prosa "Narrativas fronteiriças", reunindo Wanderson Ligier de Jesus, Oslei Bega Jr., Henrique Komatsu e Jusley Sousa, com tradução em Libras.

Às 17h, o tradicional grupo Mulheres de Quinta promove um cortejo pelas ruas de Bonito, acompanhado de convidados.

A programação literária segue às 18h com o escritor Marcílio França Castro, que participa da conversa "O escritor como leitor", com mediação de Luciana Gerbovic e interpretação em Libras. Na sequência, das 19h às 20h30, Luiz Antônio Simas apresenta "Memória das nossas histórias", também com tradução em Libras.

Um dos momentos mais aguardados desta sexta-feira acontece às 20h30, quando o premiado escritor Itamar Vieira Junior sobe ao Palco Literário para uma conversa com o público.

Encerrando a programação, o Palco Principal recebe dois shows musicais. Às 21h30, a cantora Sandra de Sá se apresenta ao público. Na sequência, às 22h30, quem sobe ao palco é Angelique Brasil.

Com o tema "Literatura: Linguagens, Histórias e Memórias", a 10ª FLIB segue até domingo (12), oferecendo uma programação gratuita que reúne literatura, pesquisa, educação, cultura e música, consolidando o evento como um dos principais encontros culturais de Mato Grosso do Sul. A agenda completa está disponível no site oficial do evento.

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