Formaturas marcam conclusão da pré-escola de 350 crianças em Bonito

Assessoria/ Divulgação

Entre os dias 01 a 14 de dezembro de 2023, foram realizadas as Formaturas das turmas de Pré-escola II da Rede Municipal de Ensino de Bonito. Foram 15 turmas com um total de 354 alunos, que concluíram a 1ª etapa do ciclo escolar e em 2024 iniciarão o 1º ano do Ensino Fundamental.

“Nessa etapa as crianças aprendem a conviver com pessoas diferentes, longe do ambiente familiar, vivenciam experiências incríveis, descobrem diferentes maneiras de se expressar, fazem do brincar suas atividades diárias, participam de momentos com os colegas e professoras que os ajudam a crescer como seres humanos, respeitando o próximo, explorando ambientes e sensações diferentes, conhecendo a essência do saber através do mundo encantado da criança. Agora nossos estudantes estão preparados para iniciar uma nova etapa, o ensino fundamental. Desejamos sucesso a todos”, destacou coordenadora da Educação Infantil no Município, Maristela Pellin.

A secretária de Educação e Cultura, Eliana Fregatto agradeceu a atenção do prefeito com as Educação, tanto na reforma e ampliação de escolas e centros de educação infantil, como na formação de professores e alunos. “Tivemos investimentos significativos neste ano, com a reforma e ampliação do CEI Hermínia, na Vila Marambaia, que abriu mais 120 vagas de educação infantil, recebemos parquinhos novos em todas as escolas, na Manoel Inácio da Farias também ampliamos o número de alunos com mais quatro salas e para o ano que vem estão previstas mais sete salas em três escolas, então é só agradecer e desejar um ano novo prospero a todos nós”, finaliza.

As formaturas foram organizadas pelas escolas, com apoio da Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Educação e Cultura.