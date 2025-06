Fórum Estadual de Mudanças Climáticas reúne representantes em Bonito

Mairinco de Pauda

A terceira edição do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas reuniu na terça-feira (10), em Bonito, representantes do poder público, setor produtivo, universidades, organizações da sociedade civil e comunidades tradicionais para discutir soluções diante das mudanças climáticas.



Durante o evento, foram entregues as notas técnicas das Câmaras Técnicas criadas na primeira edição e definidas duas novas temáticas prioritárias: a Política Estadual de Pesca e o controle do crescimento desordenado de javalis e javaporcos, considerados hoje um problema ambiental.



O secretário-adjunto da Semadesc, Artur Falcette, destacou o Fórum como um instrumento de governança participativa, essencial para a construção de soluções conjuntas.



Já o secretário Jaime Verruck apresentou os avanços do estado na agenda ambiental, como a redução de 50% das emissões de carbono, o pioneirismo na carne carbono neutro e a conversão de 5,1 milhões de hectares degradadas em áreas de produção sustentável ou preservação.



Hoje (quarta-feira, 11), o Centro de Convenções de Bonito recebe o II Encontro de Secretarias Municipais de Meio Ambiente e a XIII Feira Socioambiental, com exposições e atividades voltadas à educação ambiental.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!