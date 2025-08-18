Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 14:57

Frota escolar de Bonito passa por vistoria e recebe autorização do Detran

Cerca de 800 alunos são atendidos diariamente em 28 linhas

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 13:41

Assessoria de Comunicação

Na última sexta-feira (15), foi realizada a segunda vistoria anual da frota de transporte escolar de Bonito. O procedimento foi conduzido por engenheiros mecânicos e, após a homologação pelo Detran, os veículos receberam autorização para circular com segurança no transporte de alunos.

Durante a vistoria, foram avaliados itens de segurança como cintos, pneus, freios, extintores e sistemas mecânicos e elétricos, incluindo iluminação. Todos os veículos de transporte escolar são obrigados a possuir apólices de seguro.

Além disso, cada estudante cadastrado no transporte escolar conta com seguro individual, o que garante maior proteção. Por esse motivo, é proibido oferecer carona a terceiros dentro dos ônibus.

Atualmente, o transporte escolar em Bonito atende cerca de 800 alunos da rede municipal e estadual. São ao todo 28 linhas escolares, sendo 19 terceirizadas e 9 operadas com veículos próprios do município. Juntas, essas linhas percorrem aproximadamente 4.560 quilômetros por dia.

Nos últimos anos, a frota tem passado por renovação, incluindo veículos equipados com ar-condicionado, oferecendo mais conforto e qualidade no transporte dos estudantes.

