Frota escolar de Bonito passa por vistoria e recebe autorização do Detran

Cerca de 800 alunos são atendidos diariamente em 28 linhas
Assessoria de Comunicação
Na última sexta-feira (15), foi realizada a segunda vistoria anual da frota de transporte escolar de Bonito. O procedimento foi conduzido por engenheiros mecânicos e, após a homologação pelo Detran, os veículos receberam autorização para circular com segurança no transporte de alunos.
Durante a vistoria, foram avaliados itens de segurança como cintos, pneus, freios, extintores e sistemas mecânicos e elétricos, incluindo iluminação. Todos os veículos de transporte escolar são obrigados a possuir apólices de seguro.
Além disso, cada estudante cadastrado no transporte escolar conta com seguro individual, o que garante maior proteção. Por esse motivo, é proibido oferecer carona a terceiros dentro dos ônibus.
Atualmente, o transporte escolar em Bonito atende cerca de 800 alunos da rede municipal e estadual. São ao todo 28 linhas escolares, sendo 19 terceirizadas e 9 operadas com veículos próprios do município. Juntas, essas linhas percorrem aproximadamente 4.560 quilômetros por dia.
Nos últimos anos, a frota tem passado por renovação, incluindo veículos equipados com ar-condicionado, oferecendo mais conforto e qualidade no transporte dos estudantes.
