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Cultura

Gianecchini abre 4º Bonito CineSur em noite de homenagem a Paulina García

Cerimônia reuniu autoridades, convidados e marcou o início de oito dias de programação gratuita; noite foi marcada pela exibição do longa-metragem "Querido Trópico"

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/07/2026 às 10:14

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4º Bonito CineSur foi aberto oficialmente nesta sexta-feira / Divulgação

A capital brasileira do ecoturismo viveu, na noite desta sexta-feira (24), o início oficial do 4º Bonito CineSur (Festival de Cinema Sul-Americano). A cerimônia de abertura, realizada no Auditório Kadiwéu, no Centro de Convenções, reuniu autoridades, artistas, convidados e amantes da sétima arte, dando início a uma programação gratuita que seguirá até o dia 01º de agosto.

O evento foi apresentado pelo ator Reynaldo Gianecchini, um dos convidados especiais desta edição, e teve como destaque a exibição do longa-metragem "Querido Trópico", coprodução entre Panamá e Colômbia, dirigida por Ana Endara, que abriu oficialmente a programação do festival.

4º Bonito CineSur é aberto com Gianecchini e filme internacional2

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem prestada à atriz chilena Paulina García, reconhecida internacionalmente por sua trajetória no cinema sul-americano, vencedora do Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim por sua atuação em "Gloria". Ela também ficou marcada por interpretar a mãe do traficante Pablo Escobar na série "Narcos".

4º Bonito CineSur é aberto com Gianecchini e filme internacional3

Ao longo dos próximos oito dias, o Bonito CineSur oferecerá mostras competitivas, sessões especiais, filmes inéditos, produções sul-americanas, obras de Mato Grosso do Sul e exibições voltadas ao público infantil. A agenda também contempla debates, encontros entre realizadores e espectadores, além das atividades do Bonito CineSur Educa, com oficinas, cursos e palestras destinadas à formação de novos profissionais do audiovisual.

Entre os convidados confirmados estão os atores Paulo Betti e Bruno Gagliasso, o documentarista João Moreira Salles e Vincent Carelli, além de críticos, pesquisadores, produtores e representantes do mercado audiovisual de diferentes países da América do Sul.

4º Bonito CineSur é aberto com Gianecchini e filme internacional4

Consolidado como um dos principais eventos dedicados ao cinema sul-americano, o Bonito CineSur busca fortalecer a integração cultural entre os países do continente, incentivar a produção audiovisual e ampliar o acesso do público a filmes e atividades culturais. A programação completa pode ser consultada no site oficial do festival.

O evento é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura em parceria com o Ministério da Cultura. Conta com o patrocínio da máster do Banco do Brasil e da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, da EMGEA (Empresa Gestora de Ativos), do Sesc-MS (Serviço Social do Comércio) e da Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Também tem o apoio da Prefeitura de Bonito, da Fundtur (Fundação de Turismo) e do Estado de Mato Grosso do Sul.

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