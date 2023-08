Governo do Estado entrega obras de saneamento em Guia Lopes e Bonito

Como parte do extenso cronograma de obras públicas e do planejamento estratégico do Governo do Estado, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) entrega nesta sexta-feira (25) obras de infraestrutura de saneamento, com mais de R$ 7 milhões em investimento, nas cidades de Guia Lopes da Laguna e Bonito. As ações englobam obras primordiais nos sistemas de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário.

Em Guia Lopes, serão entregues obras de execução de 12.895,42 metros de rede coletora de esgoto, 441 ligações domiciliares, estação elevatória de esgoto e obras complementares.

Com recursos do Programa Avançar Cidades, o investimento soma R$ 5,1 milhões e faz parte da meta de universalização da área de cobertura do esgoto, em cumprimento às exigências do novo marco legal do saneamento básico.

Atualmente, Guia Lopes possui 70,90% de área coberta, o que leva o município a uma condição privilegiada entre as 68 unidades consumidoras nas quais a Sanesul detém a concessão dos serviços públicos.

BONITO

Em Bonito, as obras a serem entregues são voltadas ao sistema de fornecimento de água potável e também de esgoto, com objetivo de aumentar a segurança hídrica e a área de cobertura do esgotamento sanitário.

Na cidade turística o investimento foi de R$ 1.288.924,26 em obras de execução de 2.383,50 metros de rede de distribuição de água, 268 ligações domiciliares de água com padronização de caixa de hidrômetro, execução de 3.297,75 metros de rede coletora e 340 ligações domiciliares de esgoto, no conjunto Habitacional Rio da Prata.

Serão entregues ainda dois poços profundos, um com vazão 12,50 metros cúbicos por hora, profundidade 152 metros e vazão de 12 metros cúbicos por hora, no valor de R$ 308.007,02, e outro com vazão de 72 metros cúbicos por hora e profundidade 102 metros - investimento de R$ 303.737,85.

Também em Bonito são construídos dois reservatórios de 500 metros cúbicos (CR Tarumã e CR Machado) e duas elevatórias, com investimento total de R$ 8.006.117,55.

Tais avanços representam grande passo em direção à melhoria da infraestrutura de saneamento dessas cidades, contribuindo na qualidade de vida de seus habitantes e também no desenvolvimento sustentável da região.

O compromisso do Governo do Estado em atender às demandas da população é evidenciado por meio dessas realizações que têm impacto positivo duradouro.

Com gestão municipalista, o Governo do Estado atua para garantir que todos os sul-mato-grossenses tenham acesso a serviços de saneamento de qualidade. Com isso, Mato Grosso do Sul caminha para cumprir a meta da universalização do sistema de esgoto e também para aumentar a reserva de água potável onde for necessário.

Os investimentos representam ações que garantem um ambiente mais saudável, ao desenvolvimento sustentável e ao melhor padrão de vida para os cidadãos.

“Essas obras de saneamento são um passo importante em direção à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, bem como ao fortalecimento de suas infraestruturas. A Sanesul tem se esforçado constantemente para fornecer serviços de água potável e saneamento de alta qualidade, e esses investimentos são uma prova concreta desse compromisso”, disse o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio.