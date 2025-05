Governo entrega 50 casas do Residencial Rio da Prata hoje em Bonito

50 novas casas da segunda etapa do Residencial Rio da Prata são entregues nesta quinta-feira (29), em Bonito / Foto: Divulgação

A cerimônia será realizada na Rua Projetada G, no Residencial Rio da Prata, com a presença do governador Eduardo Riedel, do prefeito Josmail Rodrigues e de autoridades estaduais e municipais.



O Governo entrega, também, obras de infraestrutura urbana: pavimentação e drenagem nos bairros Cohab, Marambaia 2 e 3, Residencial Rio da Prata e na Avenida Tarumã.



Outra obra estratégica é a construção do acesso ao frigorífico Franca Comercial, na rodovia MS-382, fundamental para a logística e o desenvolvimento econômico local.



Além disso, será entregue a restauração e ampliação da MS-178, no trecho entre a BR-267 e a MS-382, ampliando a capacidade de tráfego e a segurança viária.



Na área de saneamento, o município recebe a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, oferecendo maior eficiência e regularidade no fornecimento de água potável para a população e visitantes.



Na educação, o Governo entrega dois novos blocos com salas de aula na Escola Estadual Luiz da Costa Falcão.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!