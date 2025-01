Governo Federal determina atualização do cadastro único para quem mora sozinho

A partir de 27 de dezembro de 2024, alteração na lei federal 15.077 prevê visitas sociais para atualização ou cadastramento de famílias unipessoais no Cadastro Único, ou seja, pessoas que residam sozinha e tenham ou queiram ter acesso a benefícios sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, por exemplo.

A medida, segundo anunciado pelo Governo Federal, tem como objetivo evitar pagamentos irregulares e identificar possíveis fraudes ao programa.

A coordenadora do CadÚnico no município, Fabiany Cavalheiro, visitou o prefeito Josmail Rodrigues, acompanhada da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Leila Aivi, para explicar as mudanças na lei e informar que a partir deste mês, deve iniciar as visitas domiciliares para atualização do cadastro.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito