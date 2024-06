Governo investe R$22 milhões para desenvolvimento de Bonito

O Governo de Mato Grosso do Sul já assegurou R$ 22,4 milhões em convênios do MS Ativo Municipalismo para fortalecer a infraestrutura urbana e impulsionar o desenvolvimento regional de Bonito em 2024.

Por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), foi publicado no Diário Oficial de quarta-feira (26) mais um importante convênio com o município para estabelecer a destinação de R$ 1.155.510,04 para a execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Jardim das Flores, etapa 06.

Conhecido como um santuário ecológico e um dos maiores polos turísticos do país, Bonito tem experimentado a parceria do Governo do Estado em diversas frentes.

Além deste novo convênio, outras obras de infraestrutura urbana estão em fase de licitação, como a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos bairros Marambaia 2 (Etapa 2), Marambaia 3 (Etapa 3), Vila América (Etapa 4), Cohab (Etapa 5), Vila Jaraguá (Etapa 1) e Portal do Rio Formoso (Etapa 7).

“A parceria entre o Governo de Mato Grosso do Sul e o município de Bonito reflete a importância do investimento em infraestrutura para a melhoria da qualidade de vida da população local, para as pessoas que visitam o município e para o fortalecimento da economia regional, com benefícios diretos para o turismo, um dos principais motores econômicos da cidade”, destaca o secretário da Seilog, Helio Peluffo Filho.

secretário ainda explica que os projetos em andamento no município de Bonito demonstram o compromisso do Governo do Estado e da Seilog em promover melhorias significativas na infraestrutura dos municípios, impulsionando o desenvolvimento sustentável e o turismo da cidade.

“Somente no segmento da infraestrutura que engloba também o saneamento e a habitação estamos investindo mais de R$ 420 milhões. Uma parceria que tem dado certo para Bonito e que se intensifica a cada dia ”, finaliza o secretário da pasta.