Governo libera trânsito com restrições na ponte sobre o Rio Miranda, na MS-345

Ponte sobre o Rio Miranda, na rodovia MS-345, em Bonito / Divulgação

Após três dias de intervenções, o Governo de Mato Grosso do Sul liberou, na manhã desta quinta-feira (09), o tráfego de veículos sobre a ponte do Rio Miranda, na rodovia MS-345. A estrutura está localizada na chamada Estrada do 21, em Bonito.

Apesar da liberação, o tráfego continua com restrições. Segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), o trecho funciona em sistema pare e siga, com circulação em meia pista. A passagem é permitida apenas para veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com até 10 toneladas, além da travessia de apenas um veículo por vez sobre a ponte.

A orientação é para que motoristas e transportadores acompanhem os comunicados oficiais, programem as viagens com antecedência, respeitem a sinalização e os limites de velocidade e redobrem a atenção ao passar pelo local.

De acordo com o Governo do Estado e a Prefeitura de Bonito, as interdições visam garantir a segurança durante o avanço das obras de recuperação da estrutura. Os bloqueios ocorrem em datas previamente divulgadas e, nesses períodos, a recomendação é utilizar a rodovia MS-178, via Guia Lopes da Laguna, como rota alternativa.