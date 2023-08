Guarda intensifica patrulhamento em áreas com incidência de ocupação irregular em Bonito

Telefones para denúncia: 153 ou 3255-2107 para qualquer tipo de denúncias ou informações / Divulgação

A Guarda Municipal de Bonito intensificou os patrulhamentos nas áreas com maior incidência de ocupações irregulares, como na região da estrada boiadeira, saída para Bodoquena, área do Zé do Cão e Aterro Municipal.

Conforme a prefeitura, também nesta semana, foi realizada uma reunião entre a Prefeitura de Bonito e Promotoria de Justiça de Bonito para debater ações de combate as invasões, visto o aumento de casos recentes.

Participaram da reunião o comandante da GMB, Subinspetor Cânepa, o promotor de Justiça de Bonito, Alexandre Estuqui Junior, o diretor do Departamento Municipal de Urbanização e Regularização Fundiária (Demurf) José Cavalheiro, o subcomandante da 1° Cia PM, capitão Massaqui e o procurador jurídico da Prefeitura, Osmar Prado.

Na ocasião foram tratados diretrizes de enfrentamento para esse tipo de ação que configura crime, conforme a Lei Federal nº 4.947, no art. 20, estabelece que invadir terras da União, dos Estados e dos Municípios, com intenção de ocupação, é crime e está sujeito a detenção de 6 meses a 3 anos.

