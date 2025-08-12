Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 15:48

Geral

Guarda Municipal de Bonito recebe novo fardamento

Prefeitura entrega kits completos para os 21 agentes

Redação

Publicado em 12/08/2025 às 13:19

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Bonito entregou, na manhã desta terça-feira (12), o novo fardamento completo para a Guarda Municipal. A cerimônia aconteceu no batalhão da corporação e contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues e do secretário de Governo, Jary Neto.

O kit inclui calça, gandola, boné e coturno, itens essenciais para garantir mais conforto, segurança e padronização no desempenho das funções. Atualmente, 21 guardas municipais atuam na proteção do patrimônio público e na segurança da população.

Durante a entrega, o prefeito Josmail Rodrigues destacou o papel fundamental da corporação:

“A Guarda Municipal tem um papel essencial na organização da nossa cidade, no cuidado com os espaços públicos e no apoio às forças de segurança. Estamos constantemente buscando melhorias para que esses profissionais possam trabalhar com dignidade, estrutura e respeito.”

O secretário de Governo, Jary Neto, reforçou que a entrega é parte de um plano mais amplo de fortalecimento da corporação:

“Além do fardamento, estamos atentos às demais necessidades da Guarda e seguiremos trabalhando para oferecer melhores condições de trabalho e capacitação.”

A iniciativa integra o conjunto de ações da administração municipal voltadas à modernização e estruturação dos serviços públicos em Bonito.

