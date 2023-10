Guias e colaboradores da Gruta recebem treinamento do Plano de Atendimento e Emergência

Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio promoveu entre os dias 16 a 20 de outubro de 2023 o Plano de Atendimento e Emergência (PAE) para os colaboradores e 112 guias de turismo na Gruta do Lago Azul para o período 2023/2024, conforme estabelece o Sistema de Gestão de Segurança do atrativo.

A equipe da Gruta do Lago Azul envolvendo os colaboradores e todos os prestadores de serviços como Guia de Turismo, passaram por treinamentos de instruções e simulados de Preparação e Resposta à Emergência. Este treinamento ocorre todos os anos e visa o treinamento e capacitação dos profissionais que trabalham no atrativo Gruta do Lago Azul assim como os que querem se aperfeiçoar nas habilidades técnicas no atendimento de emergências dentro das atividades turísticas, ou seja, todos os guias que estão atualmente credenciados assim os que querem credenciar para atender no atrativo, passaram pelo treinamento.

Esse ano tiveram atualizações, pois foi o primeiro treinamento utilizando a repetidora dos rádios que forneceu comunicação com eficiência em todo percurso interno e externo da Gruta do Lago Azul, a utilização da nova maca de resgate sked, que facilita e agiliza o resgate. Também foi o primeiro ano que foi aplicado um questionário de nivelamento para os guias e os colaboradores da gruta, com questões sobre primeiros socorros e o Sistema de Gestão de Segurança.

O prefeito Josmail Rodrigues agradece aos envolvidos nesse processo de capacitação tal como os colaboradores da SECTUR, como os Bombeiros Militares de Bonito que foram fundamentais para o sucesso do Plano de Atendimento a Emergência – PAE – da Gruta do Lago Azul de 2023/2024 e reforça que a qualificação é prioridade dentro da gestão pública.

A realização do treinamento foi efetuada pela empresa InPlantar, que executa o Sistema de Gestão e Segurança na Gruta do Lago Azul, e contou com a participação do 8º. Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Bonito, que tiveram fundamental importância na execução do programa de capacitação deste ano, ministrando técnicas de primeiros socorros e também avaliando a prática dos simulados.

A Secretária de Turismo, Indústria e Comercio, Juliane Ferreira Salvadori reafirmou o compromisso firmado com a importância dos cursos e capacitações para o trade turístico em geral, a importância para a segurança e a qualidade no atendimento do principal atrativo turístico de Bonito.

O sistema de gestão de segurança – Turismo de Aventura, é uma Norma ABNT ISO 21101, que estabelece os requisitos de segurança para as atividades turísticas.