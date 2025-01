Guias para pagamento já estão disponíveis no site da Prefeitura

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, informa aos interessados que as guias para pagamento dos alvarás e ISS (Imposto Sobre Serviços) com vencimento em 20 de fevereiro de 2025 já estão disponíveis.

As guias podem ser retiradas pelo site da Prefeitura de Bonito, na aba PORTAL DO CONTRIBUINTE, ou solicitadas pelo e-mail do setor de Tributação: adm.cadastro@bonito.ms.gov.br.

Dúvidas ou informações complementares podem ser obtidas pelo telefone 3255-2069 ou pelo Whats App (67) 992401656.

A Tributação/ISSQN está localizada na Rua Santana do Paraíso, nº 837, em anexo ao prédio da Prefeitura, com entrada lateral. Atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 13h.

O Imposto Sobre Serviços (ISS) é um tributo que incide na prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos, sem endereço comercial fixo, já o Alvará de Funcionamento deve ser pago empresas cadastradas com endereço do município no cadastro nacional de pessoa jurídica.

