Guilherme e Santiago se apresentam hoje no Festival de Inverno de Bonito

Última atração da 24ª edição do Festival acontece no Palco Lua
Álvaro Rezende, FIB
A 24ª edição do FIB (Festival de Inverno de Bonito) encerra neste domingo, com a apresentação de Guilherme e Santiago, no palo Lua.
Durante quatro dias de evento, foram mais de 180 atrações gratuitas, distribuídas em palcos, praças, ruas e escolas, transformando a cidade em um grande cenário artístico e multicultural.
A programação contemplou música, dança, circo, teatro, literatura, moda, artes visuais, saberes indígenas, cultura geek e oficinas criativas, além de um espaço exclusivo para crianças e famílias: o Festival Bonitinho, que reforça o caráter inclusivo do evento.
Entre os destaques nacionais já se apresentaram Elba Ramalho, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão no sábado (23). Hoje, Guilherme & Santiago, encerra o festival.
