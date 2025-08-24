Acessibilidade

24 de Agosto de 2025 • 09:59

Guilherme e Santiago se apresentam hoje no Festival de Inverno de Bonito

Última atração da 24ª edição do Festival acontece no Palco Lua

Redação

Publicado em 24/08/2025 às 08:51

Álvaro Rezende, FIB

A 24ª edição do FIB (Festival de Inverno de Bonito) encerra neste domingo, com a apresentação de Guilherme e Santiago, no palo Lua.

Durante quatro dias de evento, foram mais de 180 atrações gratuitas, distribuídas em palcos, praças, ruas e escolas, transformando a cidade em um grande cenário artístico e multicultural.

A programação contemplou música, dança, circo, teatro, literatura, moda, artes visuais, saberes indígenas, cultura geek e oficinas criativas, além de um espaço exclusivo para crianças e famílias: o Festival Bonitinho, que reforça o caráter inclusivo do evento.

Entre os destaques nacionais já se apresentaram Elba Ramalho, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão no sábado (23). Hoje, Guilherme & Santiago, encerra o festival.

