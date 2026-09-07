Hilux fica totalmente destruída após colidir com novilha na BR 345

Acidente ocorreu no Distrito Águas do Miranda, mas passageiros escapam sem ferimentos
Um acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (7) na rodovia MS-345, nas proximidades do quilômetro 145, no Distrito Águas do Miranda. Uma caminhonete Hilux ficou totalmente destruída após colidir com uma novilha que atravessava a pista.
Apesar da gravidade do impacto, os ocupantes do veículo saíram ilesos. A caminhonete, no entanto, sofreu danos irreparáveis e foi considerada perda total.
O animal envolvido sobreviveu ao acidente. Mesmo machucado foi avistado caminhando à margem da rodovia após a colisão.
A ocorrência chama atenção para os riscos de animais soltos em rodovias da região, que frequentemente resultam em acidentes de grandes proporções.
Reconhecimento
Lei foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Josmail Rodrigues; medida reconhece atuação da entidade em defesa do setor empresarial e da economia local
PREVISÃO DO TEMPO
Massa de ar frio atinge a região e ajudará a diminuir o calor no Desfile de Independência que acontecerá em Anastácio
Ação do Getam
Abordagem ocorreu durante patrulhamento que vem sendo feito na região; veículo foi encaminhado para o pátio do Detran de Aquidauana
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