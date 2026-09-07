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URGENTE

Hilux fica totalmente destruída após colidir com novilha na BR 345

Acidente ocorreu no Distrito Águas do Miranda, mas passageiros escapam sem ferimentos

Redação

Publicado em 07/09/2026 às 09:39

Atualizado em 07/09/2026 às 09:47

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Um acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (7) na rodovia MS-345, nas proximidades do quilômetro 145, no Distrito Águas do Miranda. Uma caminhonete Hilux ficou totalmente destruída após colidir com uma novilha que atravessava a pista.

Apesar da gravidade do impacto, os ocupantes do veículo saíram ilesos. A caminhonete, no entanto, sofreu danos irreparáveis e foi considerada perda total.

O animal envolvido sobreviveu ao acidente. Mesmo machucado foi avistado caminhando à margem da rodovia após a colisão.

A ocorrência chama atenção para os riscos de animais soltos em rodovias da região, que frequentemente resultam em acidentes de grandes proporções.

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