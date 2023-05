Homem com mandado de prisão em aberto é preso em Bonito

Divulgação

No domingo, dia 7, policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, após serem informados de que havia um homem no estádio municipal com mandado de prisão em aberto deslocaram com fins do efetivo cumprimento.

No local, o homem de 40 anos de idade foi localizado e abordado e depois este ter ciência do mandado supramencionado em seu desfavor recebeu devidamente voz de prisão, e consequentemente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.