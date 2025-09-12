Homem é condenado a 14 anos por tentativa de feminicídio em Bonito

O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade do crime, além das qualificadoras de motivo fútil e violência doméstica e familiar
Divulgação/ MPMS
A 1ª Promotoria de Justiça de Bonito garantiu nesta quinta-feira (11) a condenação de um homem por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O réu foi sentenciado a 14 anos e 9 dias de prisão em regime fechado.
A Promotora de Justiça Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro atuou no julgamento e ressaltou a importância do enfrentamento à violência de gênero. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade do crime, além das qualificadoras de motivo fútil e violência doméstica e familiar.
Na sentença, o juiz destacou os maus antecedentes e a reincidência do acusado, que já possuía três condenações definitivas.
O crime
Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, os fatos ocorreram em 8 de janeiro de 2022, nove dias após o fim do relacionamento de cerca de um ano. Inconformado com a separação, o réu perseguiu a vítima e, no dia do crime, invadiu sua casa, agrediu-a e tentou matá-la com um facão, sendo impedido por vizinhos.
Pouco mais de um mês depois, em 9 de fevereiro de 2022, ele voltou a atacá-la, desferindo golpes de arma branca na cabeça e no pescoço. Esse segundo episódio é apurado em outro processo judicial.
Denúncias
Casos de violência doméstica podem ser denunciados pela Ouvidoria do MPMS, pelo telefone 127, pelo site ouvidoria.mpms.mp.br
ou diretamente na Promotoria de Justiça mais próxima.
