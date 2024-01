Homem é preso ao tentar vender drogas em conveniência de Bonito

Viatura da Polícia Militar

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso em flagrante depois de tentar comercializar drogas em frente a uma conveniência em Bonito, no sábado (20).



Segundo divulgado pela Polícia Militar, uma equipe foi chamada para atender uma ocorrência de briga no local. Contudo, lá foram informados por moradores que, um homem estava oferecendo drogas aos clientes da conveniência e ao percebeu esta movimentação o proprietário do comércio pediu para que o suspeito se retirasse.



O fato, irritou o traficante que passou a agredir o empresário. Os clientes do local então agrediram o suspeito que, na sequência fugiu.



Com as informações, policiais realizaram patrulhamento na região e conseguiram encontrar o suspeito.



Com ele, a polícia encontrou oito porções de cocaína e uma de maconha.



Questionado, o homem admitiu que comercializava os entorpecentes. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a delegacia.