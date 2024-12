Homem é preso e polícia de Bonito recupera cartões furtados

PMMS, Divulgação

Um homem foi preso, após furtar a bolsa de uma mulher dentro do veículo, na manhã do dia 29 de novembro, no município de Bonito.

Segundo informações policiais, a PM foi acionada e comunicada do furto por volta das 9h. O carro dela foi furtado pela madrugada e a bolsa levada, com cartões bancários e outros itens foram furtados.

Após a análise de extratos bancários, constatou-se a tentativa de uso dos cartões em dois estabelecimentos que levou os policiais até um endereço onde imagens de câmeras de segurança identificaram o suspeito, que foi localizado posteriormente em outra rua da cidade.

No momento da abordagem, o suspeito resistiu, tentou fugir e precisou ser contido.

Durante a ação, o suspeito, após detido, revelou o local onde havia descartado os cartões furtados.

Os itens foram recuperados em dois endereços distintos, incluindo telhados de residências nas proximidades.

Entre os cartões encontrados, estavam dois pertencentes à vítima e um terceiro registrado em nome de outra pessoa.

O autor do crime foi encaminhado às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais.